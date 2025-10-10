시흥시, 거북섬 야간경관조명 명칭 선호도 조사 19일까지 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공모로 선정된 5개 명칭 대상

경기도 시흥시는 10일부터 오는 19일까지 '거북섬 야간경관조명' 명칭에 대한 선호도 조사를 진행한다.

이번 선호도 조사는 지난달 실시한 명칭 공모 결과를 바탕으로 선정위원회가 선정한 5개의 후보 명칭 중 국민이 가장 선호하는 이름을 선택하는 방식으로 진행된다.

후보 명칭은 ▲터틀빔 ▲터틀라이트 ▲터틀아이 ▲거북별빛 ▲터틀오로라 등이다. 시는 이번 선호도 조사 결과를 반영해 최종 명칭을 선정할 예정이다.

조사에는 국민 누구나 참여할 수 있다. 희망자는 네이버 폼 설문조사 링크나 관련 포스터의 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

최종 명칭은 조사 결과를 반영해 오는 23일 시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 발표한다. 참여자 중 추첨을 통해 5명에게는 2만5000 상당의 손 선풍기를 경품으로 제공한다.





임병택 시흥시장은 "국민 여러분의 적극적인 투표 참여로 거북섬 야간경관조명의 공식 명칭이 결정돼 거북섬이 더욱 의미 있고 친근하게 다가가길 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

