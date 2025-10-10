"BTS 월드투어, 엔터산업 대세상승 신호탄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나證 "빅뱅까지 컴백하면 역대급 실적"

"하이브 시총 15조원까지 비중확대"

연합뉴스

최근 엔터테인먼트 주가가 부진했다. 주가는 '기대감'에 먼저 움직인다는 점에서, 스트레이키즈와 블랙핑크 대규모 월드 투어 발표와 같은 실적 상향 모멘텀이 없었기 때문이다.

10일 하나증권은 '엔터테인먼트, 향후 6개월간 역사적 모멘텀이 반영될 것' 보고서에서 "모멘텀은 BTS의 투어 발표이고, 투어 발표는 곧 2026년 대규모 실적 상향 및 주가 상승으로 이어질 것"이라고 전망하면서 '비중확대(Overweight)'의견을 제시했다.

엔터 4사 3분기 실적 예상치는

하나증권은 3분기 실적에 대해 전망치 대비 와이지엔터테인먼트(YG) 상회, 에스엠(SM)과 JYP Ent.(JYP) 부합, 하이브 하회로 예상했다. 3분기 YG, SM, JYP, 하이브 예상 영업이익은 각각 337억원(전년동기대비 흑자전환), 500억원(+275%), 508억원(+5%), 336억원(-38%)으로 전망했다.

YG는 7월부터 시작된 블랙핑크의 월드 투어가 실적에 기여하면서 예상치를 상회할 것으로 전망했다. SM은 주요 아티스트 컴백과 에스파·NCT 드림 등 팝업스토어를 통한 상품(MD) 매출 증대, JYP도 스트레이키즈와 트와이스의 앨범·투어 활동으로 실적 전망이 긍정적이다. 다만 하이브는 매출은 예상과 비슷하나 코르티스와 라틴 밴드 및 보이 그룹 데뷔 등으로 제작비만 300억원 이상 투입돼 영업이익이 줄 것으로 전망했다

BTS 이어 빅뱅까지 컴백 가능성

지난 10년간 BTS의 군입대 공백이 있었던 작년을 제외하면 케이팝 산업은 해마다 성장해 왔다. 지난 7월에 1년간의 월드 투어를 마무리한 스트레이키즈(JYP)를 통해 케이팝 공연을 바탕으로 한 실적 서프라이즈를 확인할 수 있었다. 올해 7월부터 내년 1월까지 이어질 블랙핑크 (YG)월드 투어 마저 서프라이즈로 이어진다면 다른 케이팝 그룹 컴백을 통한 주가 모멘텀을 기대해 볼 수 있다.

내년에는 군 복무를 마친 BTS(하이브)의 완전체 활동이 재개될 전망이다. BTS는 JYP와 YG의 합산 매출액과 비슷한 수준의 매출이 예상되고 있다. 또한 빅뱅(YG)의 데뷔 20주년을 맞아 약 10년 만의 완전체 활동 재개 가능성에 대한 기대감도 높다. 블랙핑크 완전체 활동이 부재했던 작년 YG 매출액이 약 3600억 원이었던 점을 고려하면, 빅뱅 투어 재개 역시 이와 비슷한 수준의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 하나증권은 "BTS와 빅뱅이 동시에 활동을 재개한다면 케이팝 산업 전체가 역대급 실적을 달성하는 것은 자연스러운 흐름"이라고 분석했다.





이기훈 하나증권 애널리스트는 "BTS의 컴백 및 투어 발표, 빅뱅의 컴백 가능성, 그리고 지속된 실적 모멘텀(SM·YG가 3분기 연속 실적 서프라이즈를 기록 중)이 모두 확인될 10~11월부터 내년 상반기까지가 오래도록 기다려 온 컨빅션 비중확대 구간"이라며 "하이브는 시가총액 15조원(2026년 예상 P/E 40배)까지 지속적인 비중확대를 추천하며, 3분기 실적 및 빅뱅의 2026년 완전체 투어에 대한 기대감을 반영해 YG의 목표주가를 14만5000원(+12%)으로 상향한다"고 밝혔다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

