경기도, 어학·자격시험 응시료 최대 30만원 지원

경기도가 미취업 청년에 어학·자격시험 응시료를 최대 30만원 지원한다.

경기도는 ▲어학시험 19종 ▲한국사 ▲국가기술자격 540종 ▲국가전문자격 347종 ▲국가공인민간자격 97종 등 총 1004종의 시험 응시료를 지원하는 '경기청년 역량강화 기회지원 사업' 신청을 13일부터 받는다고 10일 밝혔다.

지원 대상은 지난해 12월부터 올해 11월까지 응시한 시험 응시료다. 신청 자격은 경기도에 거주하고 시군 조례에서 정한 청년 연령에 해당하는 미취업 청년이다.

신청 시점의 취업 여부와 무관하게 시험 응시일 당시 취업 상태가 아니라면 지원 가능하다. 1년 미만 단기 근로자도 미취업으로 간주해 신청할 수 있다.

신청은 경기도일자리재단 통합접수시스템 '잡아바 어플라이'(apply.jobaba.net)에서 진행된다. 올해 사업은 성남시를 제외한 30개 시군에서 운영된다.

민선 8기 공약사업으로 2023년 처음 시행된 '경기청년 역량강화 기회지원' 사업은 청년들의 호응 속에 올해 대다수 시군에서 예산이 조기 소진됐다. 경기도와 경기도의회는 청년들의 높은 수요를 반영해 2025년 제2회 추가경정 예산에 15억 원을 증액, 7,500명을 추가 지원할 계획이다.





김선화 경기도 청년기회과장은 "추가 예산 확보로 더 많은 청년이 시험 응시료 지원 혜택을 받을 수 있게 됐다"며 "AICE, 빅데이터분석기사, 데이터분석 등 다양한 시험 응시료를 지원 대상에 포함해 청년들이 무한한 가능성을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

