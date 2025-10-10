먹거리 물가 비상…5년간 과일·빵 상승률 40% 육박 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①5년간 과일·빵 상승률 40% 육박…우유·달걀 30%·라면 25%↑
②조업일수 늘자 9월 수출 사상 최대…10월엔 감소 가능성
③EU마저 '관세 장벽'…韓 철강업계 타격 불가피
MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 일제 하락 마감…다우 0.52% ↓
○전날 상승 하루 만에 쉬어가기 장세
○엔비디아, 美 정부 반도체 수출 승인에 1.8% ↑
Top3 NEWS
■ 고공행진 이어가는 먹거리 물가…5년 전보다 과일 30%↑
○과일·유제품 30% 넘게 올라
○빵·라면 등도 20%대 상승세
■ '조업일수'에 웃은 9월 수출…'추석연휴' 10월엔 악영향 불가피
○반도체·車·선박 등 주력품목 호조
○10월엔 추석연휴로 조업일수 감소
■ EU, 철강 쿼터 절반 줄이고 관세 두 배로…韓 수출길 좁아진다
○철강 수입쿼터 절반 축소·관세 50% 인상
○정부 민관 합동 대책회의 개최
그래픽 뉴스 : [단독]"혁신 외치더니" 새마을금고 10곳 중 3곳은 깜깜이 합병
○ 앞다퉈 전사적 쇄신 선언
○ 금고마다 제각각 운영
○ 회원들에게 금고 정보 전달 불충분
the Chart : 11개월 연속 코픽스 떨어지더니…주담대 비중 4배 ↑
○코픽스 금리 꾸준히 하락
○주담대 내 코픽스 비중 확대
○8월 7.9%…20개월 만에 최대
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:00 미국 건설지출(MoM) (8월)
02:00 미국 30년물 국채입찰
06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수(9월)
08:50 일본 기업물가지수(MoM) (9월)
21:30 미국 평균 시간당 임금(MoM) (9월)
21:30 미국 비농업고용지수(9월)
21:30 미국 실업률 (9월)
21:30 캐나다 실업률(9월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 30%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스.
