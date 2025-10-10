30년 이상 노후 주택도 외국인 도시민박 가능해진다

30년 이상 사용된 노후 주택도 안전성이 확인되면 외국인관광 도시민박업 등록이 가능해진다. 기존 지침에 따르면 사용승인 후 30년이 지난 노후·불량주택의 경우 안전성 입증 여부와 상관없이 외도민업 등록이 불가능해 영업을 할 수 없었다. 이에 문체부는 외국인관광 도시민박업 협회, 지방자치단체 등 현장 의견을 수렴해 외도민업 등록시 지방자치단체 담당자가 건축물의 실질적 안전성 확보 여부를 고려하도록 지침을 개정했다.

외도민업 규제 개선…안정성 확보시 외도민업 등록

30년 이상 사용된 노후 주택도 안전성이 확인되면 외국인관광 도시민박업(외도민업) 등록이 가능해진다.

문화체육관광부는 최근 증가하는 방한 관광수요에 대응해 외도민업 관련 규제를 개선했다고 10일 밝혔다. 외도민업은 도시지역의 주민이 거주하고 있는 주택(연면적 230㎥ 미만)을 이용해 외국인관광객에게 한국문화 체험, 숙식 등을 제공하는 숙박업을 뜻한다.

이번 규제 개선으로 '외국인관광 도시민박업 업무처리 지침'의 '노후·불량건축물'에 관한 규정이 삭제된다. 기존 지침에 따르면 사용승인 후 30년이 지난 노후·불량주택(건축물)의 경우 안전성 입증 여부와 상관없이 외도민업 등록이 불가능해 영업을 할 수 없었다.

이에 문체부는 외국인관광 도시민박업 협회, 지방자치단체 등 현장 의견을 수렴해 외도민업 등록시 지방자치단체 담당자가 건축물의 실질적 안전성 확보 여부를 고려하도록 지침을 개정했다. 이에 따라 30년 이상 지난 주택도 '건축법' 및 '건축물관리법'에 따른 안전성을 확보한다면 외도민업 등록이 가능해진다. 관할 지방자치단체는 등록 대상 건축물이 건축물대장상 '위반건축물'로 표시돼 있는지 여부를 확인하고, 건축물관리법 제15조 제1항 제1호에 해당하는 등 안전상의 우려가 있는 경우 건축사 등 관련 전문가의 의견을 들어 주택안전도를 판단할 수 있다.

외국어 서비스 평가 기준도 현장 수요에 맞춰 현실화한다. 기존에는 사업자의 외국어 유창성을 중심으로 평가했으나, 개정된 지침에 따르면 통역 응용프로그램(앱) 등 보조 수단을 활용해 실질적으로 외국인 관광객에게 시설과 서비스, 한국문화에 대한 안내가 가능한 경우에도 외국어 서비스가 원활한 것으로 판단할 수 있도록 했다. 이에 더해 관광통역안내사 합격기준점(토익 760점)을 기준으로 하던 공인시험점수도 폐지한다. 외국인 관광객에게 실질적인 안내와 편의 제공이 가능한 체계를 갖췄는지 여부를 새로운 판단 기준으로 삼았다.

이번 지침 개정은 지난달 25일 '제10차 국가관광전략회의'에서 논의한 3대 혁신과제 중의 하나인 '정책·산업기반 혁신'의 세부 추진 과제의 일환이라고 문체부는 밝혔다.





문체부 정책 담당자는 "현장 의견을 바탕으로 건축물 기준을 완화하고, 외국어 서비스 기준도 현실화했다"며 "해당 지침 개정으로 외도민업의 진입장벽이 낮아지고, 외국인 관광객이 민박 숙소에서 다양한 서비스를 경험할 수 있게 되길 기대한다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

