美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어

김대환 부총영사가 직접 언급하기도



팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관이 8일(현지시간) 주 애틀란타 총영사관 주최 개천절 기념행사에 참석해 한국 기업의 조지아 투자에 감사하다는 연설을 하고 있다. 연합뉴스

미국 조지아주의 경제 담당 장관이 한국 정부가 주최한 현지 행사에서 "한국 기업 투자에 감사한다"라고 전했다. 다만 지난달 이민세관단속국(ICE)의 대규모 한인 구금 사태에 대해서는 언급하지 않았다.

8일(현지시간) 팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관은 주 애틀랜타 총영사관 주최로 애틀랜타 피드몬트 공원 내 매그놀리아홀에서 열린 개천절 기념행사에 참석해 이같이 밝혔다. 그는 연설 내내 한국 기업의 투자와 일자리 창출에 대해 강조했다.

윌슨 장관은 "최근 몇 년간 한국 기업은 그 어떤 나라보다 많이 조지아주에 투자하고 일자리를 창출했다"며 "한국 기업은 창의적이고 최첨단 프로젝트를 통해 조지아주 최고의 투자자가 되었다"고 말했다. 또 "한국은 2024년 조지아주에서 3번째로 큰 무역 동반자였으며, 이는 대단히 멋진 통계"라며 "한인사회는 뛰어난 직업윤리, 가치 창출, 자유로운 기업가 정신을 갖추고 있다"고 언급했다.

한국 기업의 투자와 일자리 창출 덕분에 수만 명의 조지아주 주민들이 더 나은 삶을 살고 있다는 점도 강조했다. 윌슨 장관은 "여러분은 조지아주와 (조지아주 내) 시(市)들에 새롭고 좋은 기회를 만들어주고 있다"라며 "저와 브라이언 켐프 조지아 주지사는 곧 한국을 방문할 예정이며, 한국과 조지아주 사이에 이러한 관계를 계속 이어 나갈 생각에 흥분하고 있다"고 덧붙였다.

이 자리에서 김대환 부총영사는 한국인 구금 사건 및 비자 문제에 대해 직접 거론하기도 했다. 그는 "최근 조지아주에서 발생한 어려운 일에 대해 언급하고자 한다"라며 "HL-GA공장(현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장) 건설 현장에서 발생한 단속은 우리 사회에 있어 힘든 순간이었다"고 언급했다.





이어 "그러나 현재 우리 정부와 당사자들 사이에 비자 절차와 준수 방안에 대한 생산적이고 진심 어린 논의가 이뤄지고 있다"며 "이 사건이 더욱 튼튼한 한미·한국-조지아 파트너십을 촉진하기를 기대한다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

