건축과 음악이 만나면?… 클래식부산, 건축·음향 공명담은 3번째 'HELLO오르간' 공연

10일 오전 11시 부산콘서트서



오르간 연주자와 건축학자 만남

음악과 건축이 어울리기나 할까? 그 해답을 알리는 건축과 음향의 공명이 3번째 무대를 메운다.

클래식부산은 오는 10일 오전 11시 부산콘서트홀에서 해설이 있는 입문형 오르간 콘서트 '헬로(HELLO) 오르간' 시리즈의 세 번째 무대 '건축과 음향의 공명, 영혼을 울리는 오르간'을 선보인다고 9일 알렸다.

'헬로 오르간'은 오르간 음악에 익숙하지 않은 관객들도 악기와 음악에 쉽게 다가갈 수 있도록 기획된 해설형 콘서트다. 이번 무대에는 오르가니스트 김지연과 건축학자 김종진이 함께 출연해 음악과 건축이 만나는 새로운 예술적 경험을 선사한다.

이번 공연은 단순한 해설을 넘어 오르간과 건축의 긴밀한 관계를 탐구하는 형식으로 구성됐다. 오르간은 '만들어진다(build)'는 표현처럼 건축과 함께 호흡하는 악기다. 건물 내부에 설치돼 공간과 구조, 재료에 따라 소리가 달라지며 그 자체로 하나의 건축적 장치로 기능한다.

공연에서는 해외의 다양한 건축물 속 오르간 사례를 소개하며 음악과 해설을 통해 두 예술이 어떻게 공명하는지를 관객이 직접 느낄 수 있도록 했다.

프로그램은 ▲바흐 '환상곡과 푸가 G단조'(BWV 542) ▲헨델 '시바 여왕의 도착'(오라토리오 솔로몬 HWV 67 중 신포니아) ▲리스트 '사랑의 꿈 3번' ▲무소르그스키 '전람회의 그림' 등으로 구성됐다. 시대와 장르를 대표하는 명곡들이 오르간의 웅장한 음향과 건축적 해설이 어우러져 색다른 감동을 전할 예정이다.

연주자 김지연은 부산 출신으로 독일 프라이부르크와 슈투트가르트 국립음대에서 오르간을 전공하고 유럽에서 활발히 활동한 오르가니스트다. 깊이 있는 해석과 다양한 레퍼토리로 주목받으며 현재는 연주와 후학 양성을 병행하고 있다.

콘서트 가이드 김종진은 부산에서 태어나 영국과 미국에서 건축을 전공했으며 현재 건국대학교 건축전문대학원 교수로 재직 중이다. 그는 건축과 공간 예술을 연구하며 음악과 건축의 관계를 주제로 대중과 소통하는 다양한 작업을 이어오고 있다.





클래식부산 박민정 대표는 "이번 공연은 아침의 여유와 울림을 선사할 것"이라며 "일상의 공간 속에서 건축과 음악이 어떻게 만나고 울려 퍼지는지를 직접 경험해 보길 바란다"고 했다.

