나이와 상관없이 일해야…임금삭감제 폐지에 정년 65세 연장, 신입도 임금인상한 日 최대은행

日 미쓰비시UFJ은행 정년 60세 → 65세 연장

55세 임금삭감 폐지…50대 외부 출향 감소 전망

젊은 직원 최대 7% 임금 인상, 초봉 30만 엔

미쓰비시UFJ은행 전경.

일본 최대 민간은행인 미쓰비시UFJ은행이 2027회계연도부터 55세를 기점으로 급여를 일괄 삭감하는 제도를 폐지하고, 정년을 60세에서 65세로 연장한다. 나이와 상관없이 일할 수 있는 환경을 조성하고, 외부 파견에 의존하던 기존 인사 관행을 바꾸겠다는 의도다. 대신 신입 초봉은 최대 7% 인상키로 했다.

8일(현지시간) 일본 요미우리신문에 따르면 그동안 미쓰비시UFJ은행에서는 직원의 절반가량이 50대 초반에 은행을 떠나, 관계회사나 거래처로 임원급 파견(출향)되는 경우가 많았다. 이는 내부에서는 '출세 경쟁에서 벗어나는 길'로, 업계에서는 '편도 티켓(片道切符)'이라 불렸다. 은행에 남는 직원은 임원 일부를 제외하면 업무량이 줄고, 54세 이전보다 낮은 급여를 받으며 근무해야 했다.

하지만 새 제도가 시행되면 55세 이후에도 급여가 일괄 삭감되지 않으며, 성과에 따라 임금 인상도 가능해진다. 이에 따라 50대 인력의 외부 출향은 줄고, 본사에 남아 경력을 이어가는 직원이 늘어날 것으로 예상된다.

2026회계연도에는 평균 3% 이상의 급여 인상을 단행하며, 특히 젊은 직원과 비관리직을 중심으로 최대 7% 수준의 인상이 이루어진다.

또한 대졸 신입사원의 초봉은 기존보다 높인 30만 엔(약 280만 원)으로 조정한다.





매체는 "일본 은행권은 버블경제기(1980년대 후반~1990년대 초반)에 입사한 세대의 퇴직이 이어지는 한편, 디지털화로 인해 단순업무 인력이 줄고 있다"면서 "미쓰비시UFJ은행은 이러한 환경 변화 속에서 경험 많은 시니어 인력의 노하우를 유지하면서, 젊은 직원도 능력 중심으로 등용해 인재 확보 경쟁력을 높인다는 전략"이라고 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

