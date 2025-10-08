"이게 진짜 가족" 독사에 물리며 주인 구한 中시바견, 해독제 찾고 극진히 간호한 주인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주인 지키려 살모사와 맞서 싸워

맹독에 감염되면서까지 주인을 지키기 위해 독사와 맞서 싸운 반려견 이야기가 중국 누리꾼들에게 감동을 주고 있다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 반려견 덕분에 독사로부터 목숨을 구한 멍(Meng)씨 가족 사연을 소개했다. 멍씨 부부는 두 마리의 시바견인 '헤타오'와 '두오두오'와 함께 중국 허베이성 한 마을에 거주하고 있다.

주인을 지키려다 독사에 물린 중국 한 반려견. SCMP 캡처

사건은 지난 8월 말 벌어졌다. 멍씨는 두오두오가 짖는 소리를 듣고는 헤타오와 함께 집 밖으로 나갔는데, 마당에 독사 한 마리가 있었다. 멍씨가 두오두오를 부르는 순간 독사는 빠르게 멍씨를 향해 접근했다.

멍씨의 곁에 있던 헤타오는 곧장 앞으로 나가 독사에 맞섰다. 이 과정에서 헤타오는 독사의 이빨에 물리고 말았지만, 결국 쫓아내는 데 성공했다. 사건 이후 멍씨의 남편이 확인한 결과, 이 뱀은 독사 중에서도 맹독을 품은 살모사로 드러났다.

살모사의 독에 당한 헤타오는 곧 상처 부위가 심하게 부어올랐고, 몸이 경직되는 중독 증상을 보였다고 한다. 멍씨 부부는 급히 인근 동물병원에 헤타오를 데려가 응급 처치를 받았지만, 이 병원에선 해독제를 구할 수 없었다. 결국 멍씨의 남편이 베이징까지 차를 몰고 수 시간 운전해 해독제를 구할 수 있었다.

멍씨는 헤타오에게 30분마다 물을 주는 등 열성적으로 간호를 이어갔다. 멍씨는 SCMP에 "헤타오는 머리가 부어올라 숨쉬기도 힘들 지경이었다"며 "하지만 포기할 수 없었다. 헤타오가 고통스러워 울 때마다 함께 울었다"고 당시 심경을 회상했다.





멍씨의 간호 덕분에 고비를 넘긴 헤타오는 다시 병원을 찾은 뒤 건강을 되찾았고, 3주 뒤에는 상처가 아물기 시작한 것으로 전해졌다. 멍씨는 "헤타오는 나를 구하기 위해 목숨을 걸었고, 나도 반려견을 구하기 위해 모든 일을 했다"며 "이제 우리는 서로를 가족처럼 지킬 것"이라고 전했다.





