"인기척 들리면 기다렸다 나와라" 앞집 요구에 갑론을박

"이 정도는 지켜야 할 룰" 주장

한 누리꾼이 앞집에서 받은 쪽지라며 공개한 사진. 온라인 커뮤니티 캡처

앞집으로부터 인기척이 들리면 기다렸다가 나오라는 쪽지를 받은 사연이 공유되면서 화제다.

지난 6일 복수의 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 앞집에서 쪽지를 받았다는 내용의 글이 게재됐다. 누리꾼이 공개한 사진에는 "앞집 문 열리는 소리가 들리거나 인기척이 있으면 조금 기다렸다가 나와 달라. 이 정도는 서로 지켜야 할 암묵적인 룰이라고 생각한다"고 적혀 있었다.

해당 사진을 두고 누리꾼들의 입장도 갈렸다. 동의하는 누리꾼들은 "나도 저런 편이다. 나가려고 신발을 신고 있다가 소리가 들리면 기다린다", "서로 마주치는 게 불편하다"라는 반응을 보였다.





다만 황당하다는 입장이 주를 이뤘다. 이들은 "저런 쪽지까지 쓸 정도면 앞집에서 기다려야지" "아무도 옆에 안 사는 것처럼 살고 싶으면 제발 아파트에 살지 말아라" "언제부터 그게 암묵적인 룰이었냐" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

