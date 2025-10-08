"인기척 들리면 기다렸다 나와라" 앞집 요구에 갑론을박

"이 정도는 지켜야 할 룰" 주장
앞집으로부터 인기척이 들리면 기다렸다가 나오라는 쪽지를 받은 사연이 공유되면서 화제다.
지난 6일 복수의 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 앞집에서 쪽지를 받았다는 내용의 글이 게재됐다. 누리꾼이 공개한 사진에는 "앞집 문 열리는 소리가 들리거나 인기척이 있으면 조금 기다렸다가 나와 달라. 이 정도는 서로 지켜야 할 암묵적인 룰이라고 생각한다"고 적혀 있었다.
해당 사진을 두고 누리꾼들의 입장도 갈렸다. 동의하는 누리꾼들은 "나도 저런 편이다. 나가려고 신발을 신고 있다가 소리가 들리면 기다린다", "서로 마주치는 게 불편하다"라는 반응을 보였다.
다만 황당하다는 입장이 주를 이뤘다. 이들은 "저런 쪽지까지 쓸 정도면 앞집에서 기다려야지" "아무도 옆에 안 사는 것처럼 살고 싶으면 제발 아파트에 살지 말아라" "언제부터 그게 암묵적인 룰이었냐" 등의 반응을 보였다.
