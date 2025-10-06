'2025 대전 빵축제' 현장서 대전고향사랑기부제 홍보관 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 기부자에 추가 답례품 등 제공



대전시가 오는 18일부터 19일까지 소제동 카페거리와 대동천 일원에서 열리는 '2025 대전 빵축제' 현장에서 대전고향사랑기부제 홍보관을 운영한다.

홍보관은 축제 방문객과 시민들에게 고향사랑기부제의 취지와 참여 방법을 알리고, 기부를 통해 대전 발전에 동참할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특히 현장에서 기부하는 방문객에게는 기존 답례품 외에 추가 답례품과 룰렛 이벤트 기회를 제공해 소정의 경품을 받을 수 있도록 했다.

홍보관에서는 세액공제 혜택과 답례품 안내, 홍보 소책자 배부 등이 이뤄지며, 전문 진행자가 참여형 프로그램을 진행해 기부제에 대한 이해도를 높인다.

또한 네이버·대전고향사랑 랜딩 페이지 등을 활용한 온라인 사전 홍보도 병행한다.

대전시는 이번 행사를 통해 고향사랑기부제가 단순한 기부 제도를 넘어 시민·출향민·관광객이 함께 참여하고 공감할 수 있는 소통형 제도임을 알리고, 지역 특산품과 관광자원 홍보 효과도 극대화할 것으로 기대하고 있다.





전재현 대전시 행정자치국장은 "대전 빵축제는 전국에서 많은 관광객이 찾는 대표 축제"라며 "이번 홍보관 운영을 통해 고향사랑기부제를 널리 알리고 시민 참여를 더욱 확대하겠다. 앞으로도 다양한 문화·체육·관광 행사와 연계해 기부제를 활성화하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

