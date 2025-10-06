佛총리, 취임 한달도 안돼 사임…1958년 이후 '최단 기간'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엘리제궁 6일 발표

세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리가 6일(현지시간) 총리 관저인 마티뇽 호텔에서 성명을 발표하고 있다. EPA연합뉴스

세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리가 취임 한 달이 채 되지 않아 사임했다고 엘리제궁이 6일(현지시간) 밝혔다.

AFP, 로이터 통신에 따르면 르코르뉘 총리가 사직서를 제출했으며 에마뉘엘 마크롱 대통령이 이를 수리했다. 이는 1958년 제5공화국 출범 이후 가장 짧은 재임 기록이라고 주요 외신은 짚었다.

르코르뉘 총리는 프랑수아 바이루 전임 총리가 의회 불신임으로 물러나고 나서 지난달 9일 임명됐다. 지난 5일 밤새 내각 구성을 발표한 지는 만 하루도 지나지 않았다.

발표된 장관 18명 중 3분의 2가 바이루 내각 출신에, 다른 신임 장관들 역시 상당수 마크롱 정부에서 요직을 맡았던 인물들로 의회 불신임에도 기존 내각이 사실상 유지된 것이라는 비판이 좌우 진영 양쪽에서 모두 나왔다.

프랑스는 재정 악화 우려와 정치적 불확실성을 겪고 있다. 르코르뉘 총리는 지난 2년간 마크롱 대통령이 임명한 5번째 총리였다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 마크롱 대통령은 이제 르코르뉘와 같은 난관에 부딪힐 새 총리를 임명하거나, 다시 총선을 치러야 하는 어려운 선택에 직면했다고 짚었다.





사임 소식이 전해지자 유럽 증시는 급락했다. 프랑스 주요 주가지수인 CAC40 지수는 1.76% 내린 상태다. 특히 소시에테제네랄, 크레딧아그리꼴(CA) 등 은행주가 4~5% 급락하며 하락세를 주도했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

