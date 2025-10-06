금값 또 사상 최고가 경신…안전자산 수요에 3900달러 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금 가격이 트로이온스(31.1034768ｇ)당 3900달러를 사상 처음으로 돌파했다.

이는 미국 연방정부 셧다운이 지속되면서 각종 경제지표 발표도 이뤄지지 않는 등 불확실성이 가중되는 가운데 안전자산 수요가 늘어난 데 따른 것으로 풀이된다.

로이터통신에 따르면 세계표준시(UTC) 6일 00시 27분 기준으로 금 가격은 3900.40달러였으며, 이에 앞서 3919.59달러까지 올랐다.

12월 인도분 미국 금 선물 가격은 한때 3926.80달러까지 올랐다.

블룸버그통신에 따르면 UTC 6일 00시 45분 기준으로 금 가격은 3905.54달러로 0.5% 올랐으며, 그 전 한때 3920.63달러까지 올랐다.

금 가격은 올해 들어 사상 최고가 기록을 수시로 갈아치우며 49% 올랐다.





그 요인으로는 도널드 트럼프 미국 대통령이 시장에 가져온 충격으로 경제적, 지정학적 불확실성이 커지고 안전자산 수요가 급증한 점, 미국 연방준비제도의 금리 인하, 각국 중앙은행들이 비(非)달러 자산으로 포트폴리오를 다양화하기 위한 구매 등이 꼽힌다.





