광주 시립도서관, 강연·전시·체험 등 문화행사 풍성

'도서관, 예술 놀이터가 되다' 주제

'무등도서관 문화의 달' 포스터. 광주시 제공

광주시립도서관(무등·사직·산수)은 10월 문화의 달을 맞아 '도서관, 예술 놀이터가 되다'를 주제로 다채로운 강연·전시·체험 프로그램을 선보인다고 6일 밝혔다. 깊어 가는 가을, 도서관에서 온 가족이 함께 예술과 문화를 만끽하며 특별한 추억을 만들 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

무등도서관은 10월 한 달간 가을과 책을 주제로 한 '민화 단체전'을 열어 전통 예술의 아름다움을 선사한다. 또 자료실 테마 도서 전시를 통해 독서의 지평을 넓힐 예정이다. 강연으로는 오는 24일 아트컬렉터 이소영 미술 에세이스트가 들려주는 '현대미술 클로즈업'이, 31일엔 예술감독 정재윤(aka 쥴리정)이 '문학 속 음악의 장면들'로 깊이 있는 예술적 대화를 이끌어간다. 19일과 29일에는 '제로웨이스트 특강'을 통해 친환경 비누 만들기 및 캘리그라피 텀블러 만들기 체험을 운영, 환경 보호의 의미를 되새기는 시간도 마련된다.

사직도서관은 10월 내내 전통문화 '조선 화원의 하루' 원화 전시를 통해 옛 그림의 정취를 느끼게 하고, 자료실 테마 도서 전시로 지식의 즐거움을 더한다. 22일에는 이승연 작가의 '케이(K) 콘텐츠의 중심 한국 영화를 말하다' 강연이 마련돼 현대문화 흐름을 이해하는 흥미로운 시간을 가질 수 있다. 25일에는 전통의 미를 살린 '나만의 보자기 가방 만들기' 체험을 통해 우리 고유의 공예를 직접 경험해볼 기회를 제공한다.

산수도서관은 오는 13~24일 '엄마는 좋다' 그림책 원화 전시를 진행해 따뜻한 감동을 선사하고, 같은 기간 '연체자 해방의 날' 행사로 독서 생활을 독려한다. 손으로 만드는 즐거움을 만끽할 수 있는 체험 프로그램도 준비돼 있다. 16일에는 빛과 무늬로 완성하는 '자개거울 체험'이, 23일에는 실용성과 멋을 겸비한 '냄비받침 만들기' 체험이 운영돼 시민들의 참여를 기다린다.

모든 강연·체험 프로그램은 광주시립도서관 누리집에서 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 자세한 내용은 시립도서관 누리집을 참조하거나 무등도서관 문헌정보과, 사직도서관, 산수도서관으로 문의하면 됩니다.





송경희 시립도서관장은 "10월은 나들이하기 좋은 계절이다. 시립도서관에서 준비한 다양한 문화예술 체험이 특별한 경험이 될 것이다"며 "시민들에게 배움과 문화가 어우러지는 풍성한 10월이 되기를 바란다"고 말했다.





