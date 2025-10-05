美 이민 단속 요원, 자국민에 총격…거세지는 시위 행렬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운전자 생명에 지장 없어

이민 단속 항의 시위 확산

미국 시카고에서 연방정부 이민 단속 요원이 자국민에게 총격을 가하는 사건이 발생하면서 이민 단속에 반발하는 시위가 한층 거세졌다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 4일(현지시간) 오전 시카고 남서부 지역에서 이민 단속 중이던 연방 요원이 미국 시민권을 보유한 한 운전자에게 총을 쏴 다치게 했다.

시카고 경찰은 총격 신고를 받고 현장에 출동했으며, 다친 운전자는 생명에는 지장이 없는 상태다.

미 국토안보부는 성명에서 "반자동 권총으로 무장한 여성 운전자가 법 집행 차량을 들이받고 가로막자 연방 요원이 그 여성을 향해 발포했다"고 밝혔다.

4일(현지시간) 미국 시카고 리틀 빌리지 지역에서 이민 단속에 항의하는 시위대가 이민세관단속국(ICE) 및 연방 요원들과 대치하고 있다. 로이터, 연합뉴스.

국토안보부는 이 여성의 이름을 마리마르 마르티네스로 확인했으며, 그는 병원에서 퇴원 후 연방수사국(FBI) 구금 상태라고 밝혔다. 또 앤서니 이언 산토스 루이스라는 다른 차량 운전자도 충돌에 가담해 체포됐다고 덧붙였다.

루이스의 어머니 엘리자베스 루이스는 "아들이 아침에 전화를 걸어 연방 요원들이 차를 들이받고 총을 쏘고 있다고 했다"며 "현장에 달려갔을 때 요원이 아들을 붙잡으며 체포한다고 했지만, 이유를 묻자 아무런 대답도 하지 않았다"고 전했다.





총격 소식에 이민 단속을 둘러싼 시위도 확산했다. 이날 사건이 발생한 시카고 남서부 지역에는 수백명이 모여 이민 단속 강화에 항의하는 시위를 벌였다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

