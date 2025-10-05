"韓 안전하겠나" 김정은 발언에…대통령실 "대화의 길 동참하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김정은 위원장, 대남 위협 발언

"미국, 한국에 무력 증강조치"

대통령실 '대화와 협력' 강조

대통령실은 5일 김정은 북한 국무위원장이 "한국 영토가 안전한 곳이 될 수 있겠느냐"며 대남 위협 발언을 한 데 대해 대화와 협력의 길에 나설 것을 재차 촉구했다.

대통령실은 이날 김 위원장의 발언에 대해 "북한은 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 위해 대화와 협력의 길에 동참하길 바란다"는 입장을 밝혔다.

북한 최고인민회의 제14기 제13차 회의가 지난 20-21일 평양 만수대의사당에서 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 연합뉴스.

조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 개막한 무장장비전시회 연설에서 "한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫"이라고 말했다.





김 위원장은 "미한 핵 동맹의 급진적 진화와 핵 작전 지침에 따르는 훈련이 감행되고 있고 미국은 한국과 주변 지역에 무력 증강조치를 취하고 있다"고 주장하며 '힘의 균형을 유지하기 위한 군사 기술적 조치 실행' 가능성도 언급했다.





