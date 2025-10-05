'돈 되는' 성형·피부과 늘어나는데…소아과·산부인과는 줄었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"저출산·고령화 속 국민 건강 직접적 위협"

최근 5년간 성형외과·피부과 등 이른바 '돈이 되는' 선택 진료 과목의 의원 수는 꾸준히 늘어난 반면, 소아청소년과 등 필수의료 과목은 감소한 것으로 나타났다.

연합뉴스

AD

5일 국회 보건복지위원회 소속 김미애 국민의힘 의원이 건강보험심사평가원에서 제출받은 '의원급 표시과목 현황' 자료에 따르면, 2019년부터 2024년까지 전국 성형외과 의원은 991개소에서 1195개소로 20.6% 증가했다.

같은 기간 피부과는 11.8%, 마취통증의학과는 20.4% 늘어 미용 및 비급여 진료 중심 과목의 의원 수는 크게 확대됐다.

반면 소아청소년과는 2227개소에서 2187개소로 1.8% 감소했다. 산부인과 역시 1311개소에서 1321개소로 0.8% 늘어나는 데 그쳐 사실상 정체 상태로 파악됐다. 특히 올해 8월 기준으로도 성형외과와 피부과는 증가세를 유지한 반면, 소아청소년과는 2175개소로 감소 폭이 더 커졌다.

신규 개원 시장에서도 쏠림 현상은 뚜렷하게 드러났다. 지난해 새로 개업한 의원 1996곳 중 성형·피부·마취통증의학과가 차지하는 비중은 12.1%(242곳)인 반면, 소아청소년과와 산부인과는 합계 5.9%(118곳)에 불과했다.

개업과 폐업을 모두 반영한 순증감 현황에서 격차는 더욱 커졌다. 지난해 피부과는 45곳, 마취통증의학과는 43곳이 순증했다. 그러나 소아청소년과는 5곳, 산부인과는 9곳이 늘었다. 올해 들어서는 오히려 소아청소년과 폐업이 더 많아 8월까지 15곳이 순감소했다.





AD

김 의원은 "신규 개업과 과목 등록이 선택 진료 위주로 재편되고 있다"며 "소아청소년과는 줄고 산부인과의 증가 폭이 미미한 상황은 저출산·고령화 속에서 국민 건강과 안전을 직접적으로 위협한다"고 지적했다. 이어 "아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 만들기 위해서는 분만 취약지 해소와 소아 진료 공백을 막을 수 있는 맞춤형 대책이 필요하다"며 "정부는 필수의료 인력 지원과 수가 개선에 속도를 내야 한다"고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>