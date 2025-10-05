자연 속 힐링 공간 변신…'2025 나주영산강축제' 보러 오세요

보행 환경 개선·생태경관 조성 눈길
시민·관광객 즐기는 복합 공간 조성
자연·정원 어우러진 생태 관광지 도약
전남 나주시가 '2025 나주영산강축제'를 앞두고 연꽃데크길과 맨발길을 새롭게 조성하며 축제장을 자연 속 힐링 공간으로 탈바꿈시켰다.
징검다리 확장과 접근성 개선, 습지 탐방로와 연계한 생태관찰형 경관 조성, 1억 송이 코스모스 단지까지 더해져 방문객들이 오감을 통해 영산강의 매력을 만끽할 수 있도록 준비를 마쳤다.
5일 나주시에 따르면 시는 오는 8일부터 12일까지 진행하는 '2025 나주영산강축제'를 앞두고 방문객 이동 동선 개선과 영산강 정원 인프라 확충을 위해 기존 징검다리를 확장 및 정비하고 연꽃 탐방 데크길을 새롭게 조성했다.
지난해 축제 기간 제1주차장(저류생태습지 야구장)에서 축제장으로 이어지는 징검다리가 좁다는 의견을 반영해 보행 환경을 개선했다.
기존 폭 1m의 징검다리를 폭 2.5m, 2열 구조로 확장해 양방향 통행이 가능하게 만들어 안전성과 경관 기능을 높였다.
특히 일출과 일몰 시각에는 수면 위 햇살이 반사되며 영화 속 장면 같은 풍경을 연출하고 물 위를 건너는 듯한 체험감을 선사할 전망이다.
징검다리 인근에는 총길이 124m, 폭 2.5m 규모의 연꽃 탐방 데크길을 새롭게 조성했다.
중앙부가 입체적인 연꽃잎 모양으로 디자인돼 수면과 가까워질수록 연꽃을 가까이에서 관찰할 수 있어 전망대와 생태 학습 기능을 함께 갖춘 공간으로 활용된다.
영산강정원에는 또 하나의 명소인 '맨발길'이 새롭게 들어섰다.
총 연장 1,159m 구간 중 800m를 우선 개방해 축제 기간 방문객들에게 자연을 오롯이 느낄 수 있는 색다른 경험을 제공할 것으로 기대된다. 폭 2.2~3.7m의 여유로운 보행 공간으로 가족 단위 관람객도 편안하게 이용할 수 있다.
특히 다른 지역과 차별화된 점은 주 포장재로 '모래'를 사용한 것이다.
인공 배수시설 대신 자연 배수 방식을 적용해 비가 오거나 건조한 날에도 일정한 습도를 유지해 맨발로 걸을 때 촉촉하고 부드러운 감촉을 느낄 수 있다.
연꽃단지와 인접해 있어 활짝 핀 백련을 가까이에서 보고 향기를 맡으며 걸을 수 있는 특별한 체험 공간이 될 것으로 전망된다.
맨발길은 저류생태습지 생태탐방로와 유기적으로 연결돼 갈대와 억새 숲길을 따라 걸으며 계절마다 다른 풍경을 즐길 수 있다.
단순한 보행 공간을 넘어 자연 생태의 변화를 체감하는 생태, 휴식 복합 공간으로 기능하게 되며 향후 나머지 구간까지 조성해 1.1㎞이상 주요 동선을 잇는 대표 명소로 완성할 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
윤병태 나주시장은 "양방향 징검다리와 연꽃데크길은 '2025 나주영산강축제'의 핵심 관람 동선이자 상징적 공간이 될 것"이라며 "축제를 계기로 영산강정원이 지역 대표 생태관광지로 도약할 수 있도록 준비를 이어가겠다"고 말했다..
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>