택시기사 폭행하는 취객 '초크'로 제압…알고 보니 아이돌 연습생이네

'보이즈2플래닛'에 출연한 쑨헝위

우리나라 유명 아이돌 오디션 프로그램으로 얼굴을 알린 중국 출신 아이돌 연습생이 폭행당하는 택시 기사를 구한 일이 알려지면서 화제다.

4일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 한 청년이 길거리에서 폭행당하는 택시 기사를 돕는 모습이 담긴 영상이 올라왔다. 영상에는 길가의 택시 앞에서 검은색 외투를 입은 한 젊은 남성이 택시 기사로 추정되는 이를 눕힌 채 폭행하고 있다.

한 남성이 택시기사를 폭행하는 모습. 엑스(X·옛 트위터)

다른 영상에선 남성 여러 명이 상황을 정리하고 있다. 이 중 한 청년은 '초크' 기술로 폭행하던 남성의 목을 제압했다.

이 영상이 공개되자 네티즌들 사이에서는 폭행하던 남성을 제압한 청년이 최근 엠넷 '보이즈2플래닛'에 출연했던 아이돌 연습생 쑨헝위(24)라는 추측이 제기됐다. 한 네티즌은 이 영상을 올리며 "술 먹고 택시 기사 폭행하는 거 쑨헝위가 도와줬다"고 설명하기도 했다.

해당 영상을 접한 누리꾼들은 쑨헝위 SNS를 찾아 그에게 감사의 뜻을 표하면서 다친 곳이 있는지 등을 걱정했다. 이에 쑨헝위는 "저 괜찮다"며 "다친 곳 없으니 걱정 말라"고 답해 자신이 택시 기사를 도운 인물이라는 사실을 인정했다.





중국 출신 쑨헝위는 지난 2022년 그룹 블랭키로 데뷔했고, 이듬해인 2023년 소속사를 옮겨 그룹 DV.OL로 1년간 활동한 바 있다. 이후 '보이즈 2 플래닛'에서 최종 20위를 기록했다. 당시 한국어 자필 편지로 "데뷔라는 꿈을 이루지 못했지만 1년 전에는 없던 희망이 생겼다"며 "더 이상 나약하게 머물지 않고 다가올 미래를 위해 준비할 것"이라고 했다.





