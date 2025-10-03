최민호 세종시장 "명절 연휴 사건·사고 예방 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 내 지구대·소방서 찾아 안전대책 점검·근무자 소통

최민호 세종시장이 명절을 앞두고 세종경찰청 남부경찰서 소속 한솔지구대를 방문해 사진을 찍고 있다. /사진= 안전정책과 제공

최민호 세종시장이 명절 연휴를 앞두고 경찰과 소방을 찾아 격려했다.

최 시장은 2일 세종경찰청 남부경찰서 한솔지구대와 세종소방본부 남부소방서를 찾아 명절 연휴 안전 대책을 살펴보고, 시민 안전을 위해 현장에서 묵묵히 근무하는 경찰·소방 근무자들에게 감사의 마음을 전했다.

이날 방문은 추석 연휴 기간을 앞두고 안전 상황을 점검하고, 치안 유지에 힘쓰는 근무자들의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

한솔지구대를 방문한 최 시장은 추석 연휴 안전관리 현황 보고를 청취하고, 현장 근무자들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 최 시장은 "명절마다 제대로 쉬지도 못하면서 시민 안전을 위해 힘써주는 현장 근무자들에게 감사하다"며 "경찰과 소방 근무자들의 현장 복지를 좀 더 강화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.



최민호 세종시장이 명절을 앞두고 세종소방본부 남부소방서를 방문해 사진을 찍고 있다. /사진= 안전정책과 제공

이어 세종 남부소방서를 방문한 최 시장은 연휴 기간 119 안전대책을 경청하고, 현장 근무자와 허심탄회한 소통의 시간을 보냈다.

최 시장은 "추석 연휴 동안 세종한글축제를 비롯해, 각종 행사가 열려 이번 안전대책은 더욱 중요하다"며 "여러분들의 경험과 데이터에 기반해 연휴 기간 사건 사고를 예방할 수 있도록 노력해 달라"고 주문했다.





그는 한솔지구대와 세종남부소방서 근무자들에게 간식을 전달하며 명절 기간 안전사고 예방과 시민 불편 해소에 만전을 기해줄 것을 당부했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



