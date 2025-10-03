김대현 차관 명동 방문, 외국인 관광객 수용태세 현장점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김대현 문화체육관광부 제2차관은 2일 오후 서울 명동을 방문해 외국인 관광객 수용태세를 점검하고 현장 의견을 청취했다.

K콘텐츠 열풍과 중국인 단체관광객 대상 무사증 시행 등에 따라 방한 수요가 늘어나는 가운데, 김대현 차관은 바가지요금과 혐중 시위 등 관광객 불편을 초래할 수 있는 현장 상황을 점검하고 대응 방안을 모색했다.

김대현 문화체육관광부 제2차관이 2일 오후 서울 명동을 방문해 외국인 관광객 수용태세를 점검하고 현장 의견을 청취하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

김대현 차관은 중구청과 명동 관광특구협의회, 명동 상인회 관계자 등과 함께 외국인 관광객이 많이 찾는 업소를 방문해 바가지요금 예방을 위한 가격 표시제 이행 및 품질관리 서비스 등 관광 활동에 따른 불편 사항을 중점적으로 살피고, 다국어 안내 체계, 쇼핑 결제 편의 등 관광수용태세를 점검했다. 최근 외국인 관광객 불편을 가중하는 혐중 시위로 인한 상인들의 피해 사례를 청취하고 실질적인 대응 방안을 논의하는 한편, 바가지요금 문제 해결을 위한 업계의 자정 노력 등도 당부했다. 또 롯데면세점을 방문해 중국인 단체관광객 대상 무사증 시행에 대한 방문객 동향을 파악하고 면세점업계의 애로사항을 들었다.

김대현 차관은 "명동은 대한민국 방한 관광의 상징적 공간인 만큼, 명동특구협의회, 상인회 관계자들이 외국인 관광객을 환대하고, 바가지요금 등 불편 사항을 개선하는 데 앞장서 주기 바란다"며 "문체부도 3000만 외래관광객 유치를 목표로, 대한민국이 세계 관광대국으로 도약할 수 있도록 관광객이 안심하고 즐길 수 있는 관광환경을 만드는 데 정책적 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다.





문체부는 행안부와 함께 아시아태평양경제협렵체(APEC) 정상회의'와 가을 단풍 행락철 등을 앞두고 바가지요금을 근절하기 위해 합동점검반을 구성해 숙박요금표 게시 여부 등 불공정 행위를 집중 점검할 계획이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

