양천구 자율방재단, 2년 연속 국가재난관리 행안부장관 표창

재난 예방·대응 기여 전국 상위 10%

서울 양천구(구청장 이기재)는 지역자율방재단이 재난 예방과 대응 활동에 기여한 공로로 ‘2025년 국가재난관리 유공’ 행정안전부장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

양천구 자율방재단이 풍수해 대비 빗물받이 점검을 하고 있다. 양천구 제공.

양천구 자율방재단은 지난해에 이어 올해도 수상의 영예를 안으며, 2년 연속 전국 상위 10% 우수 단체로 선정됐다. ‘국가재난관리 유공’ 표창은 행정안전부가 주관하는 정부 포상으로, 적극적인 재난 예방·대비·대응·복구 등 국가재난관리에 뚜렷한 성과를 낸 개인 또는 단체에 수여된다.

이번 평가는 전국 229개 지자체 자율방재단을 대상으로 운영 체계, 활동 실적, 재난 대응 역량 등을 종합적으로 심사한 결과다. 양천구와 자율방재단이 함께 구축한 민·관 협력 기반 재난관리 체계가 대외적으로 인정받은 것으로 풀이된다.

양천구 자율방재단은 18개 동 320여 명의 주민으로 이루어진 민간 중심의 자발적 방재조직이다. 구는 ‘양천구 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례’를 제정해 효율적 운영을 행정적으로 지원하고 있다.

방재단은 평상시 위험지역 순찰, 제설 취약지역 점검, 빗물받이 정비 및 침수 예방활동, 통학로 차량 통제, 무더위쉼터·그늘막 점검 등 구민 생활과 밀접한 재난 예방 활동을 추진한다. 또 재난 발생 시에는 피해 최소화를 위해 복구 현장에도 투입되며 지역 안전망을 보완하는 핵심 역할을 맡고 있다.





이기재 양천구청장은 “재난으로부터 지역의 안전을 지키기 위해 묵묵히 헌신해온 자율방재단의 노고가 이번 장관표창이라는 결실로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 민·관이 함께하는 재난 대응 체계를 더욱 강화해 안전한 도시 양천을 만들어가겠다”고 말했다.





