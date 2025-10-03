"명절마다 상습정체"…서해안고속도로 2년연속 불명예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사고는 경부고속도로 잦아

지난해 추석 연휴 당시 전국 고속도로 가운데 가장 오랜 시간 정체가 발생했던 곳은 서해안고속도로 서울방향 일직분기점(JCT)~금천 나들목(IC) 구간인 것으로 나타났다. 연휴기간인 엿새동안 총 50시간 정체가 있었던 것으로 집계됐다.

국회 국토교통위원회 정점식 국민의힘 의원이 한국도로공사로부터 최근 명절 기간 고속도로 정체현황을 집계한 결과 이렇게 나왔다. 정체는 차량이 시속 40㎞ 미만 시속을 유지하는 걸 기준으로 한다.

두 번째, 세 번째 긴 정체 역시 서해안고속도로였다. 목포방향 서평택IC~포승JCT 구간이 47시간, 서울방향 당진IC~송악IC 구간이 41시간으로 나란히 뒤를 이었다. 일직JCT~금천IC 구간은 올해 설 연휴기간에도 43시간 정체가 발생했다. 상습 정체구간이라는 얘기다.

2023년 추석을 이틀 앞둔 9월 27일 상공에서 바라본 서해안고속도로 [항공촬영협조=서울경찰청 항공대, 조종사: 경위 신승호-경위 박지환, 승무원: 경위 박상진] 사진=강진형 기자aymsdream@

사고가 잦은 곳은 경부고속도로였다. 2023년 전체 고속도로에서 사고 367건이 발생했는데 이 가운데 3분의 1이 넘ㄴ느 130건이 경부고속도로에서 발생했다. 구간별로는 서울 방향 용인 수지구~성남 분당구 일대가 34건으로 가장 많았다.

충북 옥천~ 대전광역시 대덕구 일대에선 18건이 발생했다. 2022년 역시 경부고속도로 사고가 전체 615건 가운데 244건으로 가장 많았다. 용인 수지~성남 분당 구간에서는 사고 60건이 났다.





정 의원은 "사고가 끊임없이 반복되는 특정 구간에 대해 도로공사가 여전히 땜질식 대응만 하고 있는 것은 심각한 직무유기"라며 "상습 정체 구간에 대해 실효적이고 지속가능한 해결책을 마련해 국민 불편을 줄여야 한다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

