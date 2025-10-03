하이브, '뮷즈' 세계화에 힘 더한다...2일 양해각서 체결

2일 양해각서 체결
하이브·국립중앙박물관·국립박물관문화재단
K컬처 세계적 확산에 협력
한국 문화유산과 K컬쳐 확산을 위해 국립중앙박물관과 국립박물관문화재단, 하이브가 힘을 합쳤다. 한국 전통문화유산과 KPOP의 협력을 통해 K컬쳐의 전 세계적 확산을 위해 협력하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다.
협약에 따라 세 기관은 ▲국립박물관상품 '뮷즈(MU:DS)'와 하이브 뮤직그룹 아티스트 IP를 결합한 상품 개발 및 사업화 ▲하이브 글로벌 유통 네트워크를 통한 해외 시장 진출 ▲국립중앙박물관 소장품과 콘텐츠 확산을 위한 홍보 협력 등을 추진한다.
국립박물관상품 '뮷즈(MU:DS)'는 국립박물관문화재단이 국립중앙박물관 소장품을 모티프로 출시한 문화상품 브랜드로, 전통문화유산을 현대적 감각으로 재해석해 전 세계적으로 한국 문화유산이 지닌 가치와 아름다움을 널리 알리고 있다. 지난해 방탄소년단과 협업해 선보인 '달마중' 시리즈는 반가사유상, 백자 달항아리 등 국보급 유물을 모티프 삼아 국내외에서 큰 주목을 받았다. 이번 협약은 그 성공 경험을 이어가는 새로운 시도로 풀이된다.
유홍준 국립중앙박물관장은 "K컬처의 뿌리이자 영감의 원천인 우리 전통문화를 세계에 널리 알리는 것은 국립중앙박물관의 주요 과제"라며 "이번 하이브와의 협업은 전통과 현대가 만나 한국 문화유산의 아름다움을 전 세계에 전하고, K컬쳐의 지평을 한층 넓히는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "이번 협업을 시작으로 국립중앙박물관이 더 많은 이들과 소통하고, 전통문화가 현대적 감각 속에서 새롭게 살아 숨 쉬는 경험을 전할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.
방시혁 하이브 의장은 "K컬쳐의 역사와 정체성을 상징하는 국립중앙박물관과 그 가치를 제고하는 데 힘쓰고 있는 국립박물관문화재단과 같은 뜻으로 함께 하게 돼 기쁘고 영광스럽게 생각한다"며 "음악과 아티스트, 콘텐츠로 세계 무대에서 K컬쳐의 위상을 높이고자 노력하고 있는 하이브에게 이번 협업은 매우 뜻깊은 일이며, 하이브의 모든 인프라와 진심을 모아 우리 문화적 자부심을 전 세계에 알리는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
정용석 국립박물관문화재단 사장은 "한국을 대표하는 글로벌 기업 하이브, 그리고 국립중앙박물관과 함께 우리 문화의 가치를 세계에 전할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"며 "이번 협업을 통해 국립박물관 상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'가 글로벌 시장에서 더 많은 분들과 만날 수 있기를 기대한다"고 말했다.
