이동환 고양시장, 추석 맞아 고양시청 직장어린이집 격려 방문

보육교사·원아들과 따뜻한 소통의 시간 가져

이동환 고양특례시장이 지난 1일 추석 명절을 앞두고 고양시청 직장어린이집을 방문해 원아들과 따뜻한 시간을 함께하며 정겨운 시간을 보냈다.

이동환 고양특례시장이 지난 1일 추석 명절을 앞두고 고양시청 직장어린이집을 방문해 원아들과 따뜻한 시간을 보내고 있다. 고양특례시 제공

이번 방문은 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 직장 어린이집 원아와 교직원들에게 따뜻한 격려와 마음을 전하기 위해 마련됐다.

이동환 시장은 원아들과 직접 대화를 나누며 명절을 앞둔 소감을 함께 나누고, 보육교사들에게도 아이들을 위해 애써주는 노고에 감사를 전했다.

이날 어린이집 원아들은 시장에게 손수 만든 카드를 선물하며 감사의 마음을 전했다.

선수민 직장어린이집 원장은 "우리 아이들에게 관심과 애정을 보여주시고, 보육 교직원들을 격려해준 시장님께 감사드린다"라고 말했다.





이동환 고양특례시장은 "추석 명절을 맞아 아이들의 환한 웃음을 보니 큰 힘이 된다"며 "아이들이 안전하고 행복한 환경에서 생활할 수 있도록 시에서도 최선을 다해 지원하겠다"고 화답했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

