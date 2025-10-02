진안군, 11일 '웰컴투 마이산, 별별 소원의 밤' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마이산 명인명품관 야외광장 일원

전북 진안군이 오는 11일 오후 4~7시 마이산 명인명품관 야외광장 일원에서 참여형 야간 축제 '웰컴투 마이산, 별별 소원의 밤' 행사를 연다.

웰컴투 마이산, 별별 소원의 밤 행사 포스터. 진안군 제공

2일 군에 따르면 이번 행사는 무료 입장 가능하며 재즈와 뮤지컬이 어우러진 소원음악회로 시작해 직접 만든 소원등을 들고 가을 저녁의 마이산을 함께 걷는 '소원라이트퍼레이드'로 절정을 맞는다.

참가자들은 행진 내내 마이산의 야경을 배경 삼아 소원을 빌고, 가족·연인·친구와 특별한 추억을 만들 수 있다. 현장에는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 부스가 풍성하게 마련된다. 손끝으로 소망을 빚는 '소원등 만들기'와 '소원 스톤아트', 올가을 운세를 가볍게 점쳐보는 '소원 타로점'이 대표적이다.

특히 소원 등 만들기와 소원 타로점은 체험비를 '진안고원 행복상품권'으로 현장에서 페이백해줘 플리마켓과 먹거리부스에서 바로 사용할 수 있도록 했다. 지역 상권과 축제의 즐거움을 자연스럽게 연결하려는 취지로 마련됐다.

퍼레이드 사전 신청자에게는 현장에서 진안군 굿즈가 주어지며, 소원라이트퍼레이드에서 찍은 인증사진을 개인 SNS에 업로드하면 상품을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다.

행사 분위기를 생생히 전하고, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 방식으로 현장의 열기를 온라인으로 확장할 계획이다. 기념 상품은 한정 수량으로, 현장 안내에 따라 선착순으로 제공된다.





군 관계자는 "마이산의 가을 풍경이 가장 아름다운 시간대에 음악과 빛, 소망이 어우러지는 특별한 저녁을 준비했다"며 "많은 분들이 편안한 복장으로 찾아와 함께 걷고, 서로의 소원을 응원하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

