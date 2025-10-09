청주 롯데캐슬 시그니처 14일 특별공급, 신축 대단지 프리미엄 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청주 흥덕구 강서동 일원에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처가 오는 10월 14일 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 절차에 돌입한다. 뒤이어 15일 1순위, 16일 2순위 청약 접수가 이어지며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 진행된다.

962세대 규모의 이번 단지는 지하 4층~지상 29층, 총 10개 동으로 구성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡의 실수요자 선호 평형으로 설계되며, 459세대가 일반분양으로 공급된다. 계약 조건은 1차 계약금 1,000만 원 정액제로 마련됐으며, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장을 무상 제공한다.

단지는 교통·생활·교육·미래 가치가 조화를 이룬 입지에 위치한다. 충청권 광역급행철도 CTX(예정) 노선 수혜가 기대되며, KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 전국 단위 접근성을 갖췄다. 강서IC, 청주IC, 서청주IC와 제2순환도로, 가로수로도 가까워 차량 이동도 수월하다.

생활 인프라 역시 돋보인다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 중심 상업시설이 인접해 원스톱 생활이 가능하다. 자녀 교육 측면에서도 강서초·서현초·서현중 등 우수 학군이 가까워 교육 환경이 뛰어나다.

또한 강서 테크노시티 일반산업단지 조성의 수혜지로서, 세종·오송·옥산·오창·청주 산업단지를 잇는 핵심 입지에 자리한 만큼 향후 가치 상승도 기대된다.





견본주택은 청주시 흥덕구에 위치해 있으며, 10월 11일(토)~12일(일)에는 추석맞이 특별 경품 이벤트가 예정돼 있다. 방문객들에게는 응모권이 증정되며, 추첨을 통해 다양한 경품이 제공될 예정이다.





