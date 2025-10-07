'18조 수출 잭팟' K푸드…식품안전 기술 '빈익빈 부익부'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사후 대응서 사전 예방으로, AI·IoT로 식품안전관리

스마트 HACCP·푸드QR 등 실시간 관리체계 확산

식품 대기업 발빠른 도입 vs 중소 식품사 자금 부족 난항



신세계푸드의 '식품안전센터'. [사진=신세계푸드 제공]

사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 등 첨단 기술이 식품안전 정책을 바꾸고 있다. 실시간 모니터링과 데이터 기반 의사결정이 가능해지면서, 위기는 미리 감지하고 막는 구조로 재편되는 것이다.

7일 관련업계에 따르면 정부와 산업계는 사후 대응 중심의 전통적 방식에서 벗어나 사전 예방 중심의 디지털 기반 관리체계로 빠르게 전환하고 있다.

대표적인 사례가 푸드 QR 서비스다. 소비자는 QR코드를 찍으면 원산지, 성분, 알레르기 유발물질을 즉시 확인할 수 있다. HACCP(식품위해요소중점관리기준) 제도 또한 수작업 중심에서 벗어나 자동기록·센서 기반의 고도화 체계로 전환되고 있다. 식약처는 스마트 HACCP 관리모델을 도입해 이상 징후를 조기에 발견하고 예방하는 시스템을 구축하고 있다.

정부는 미국·유럽 등 주요 유통망에서도 통용되는 글로벌 HACCP 인증 확산 계획도 내놨다. 단순히 국내 기준 충족을 넘어, 세계적 수준의 품질관리 체계를 확보해 K푸드 수출 경쟁력을 안정적으로 뒷받침하겠다는 전략이다.

조태진 고려대 식품생명공학과 교수는 "식품안전정책의 패러다임이 사전 예방으로 바뀐 만큼 기술 기반 시스템은 선택이 아닌 필수"라며 "실시간 감지와 예측을 가능케 하는 환경 모니터링이 정책의 핵심 축이 될 것"이라고 말했다.

롯데마트 그랑그로서리 은평점 농산매대 전경. [사진=롯데마트]

산업계 "디지털 전환 없인 생존도 없다"…중소 식품기업 인프라 부족

정책 변화는 산업계에도 다가왔다. 식품기업에서 디지털 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수로 자리잡고 있다. 특히 대기업을 중심으로 관련 기술 도입 속도가 빨라지고 있다. 자동 기록 관리, 센서 모니터링, 빅데이터 검사 기술이 확산되면서 검사 속도와 정확도가 대폭 향상됐다. 기존 표본검사로는 놓치기 쉬웠던 변수도 사전에 포착할 수 있게 됐다. 정밀·선제적 관리체계가 현실로 구현되고 있다는 평가다.

박준영 네오젠코리아 지사장은 "기술의 고도화만큼 중요한 건 현장에서 얼마나 실효성 있게 적용되느냐"라며 "정책 방향을 뒷받침하려면 산업계의 실행력이 반드시 병행돼야 한다"고 말했다.

다만 중소 식품업체의 현실은 다르다. 인력·비용 부담과 기술 인프라 부족으로 디지털 시스템 도입에 난항을 겪고 있다. 그 결과 식품안전 관리 수준 격차가 또 다른 리스크로 떠오른다. 단순 기술 도입에 그치지 않고 중소업체 지원대책과 친화적 시스템 설계가 병행돼야 한다는게 업계 분위기다.





지난해 국내 농식품을 포함한 K푸드 플러스 수출액은 지난해보다 6.1% 증가한 130억3000만 달러를 기록했다. 이는 역대 최고 실적이다. 식품 안전에 대한 글로벌 눈높이가 높아진 만큼 식품업계가 고르게 기술의 발전을 공유할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다는 목소리가 나온다. 조태진 교수는 "식품안전은 개별 기업 문제가 아니라 국민경제 전체와 직결되는 이슈"라며 "식중독균 환경 모니터링 등 빠르고 손쉬운 대응 수단이 제도적으로 마련돼야 한다"고 강조했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

