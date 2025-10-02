구미시, 공공 체육·문화시설 47개소 연휴 기간 정상 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“추석 당일만 휴무” 37개소는 통일된 기준 적용

시설 개방으로 시민들의 편안한 명절 지원

구미시는 7일간 추석 연휴를 맞아 주요 공공 체육·문화시설 중 2개소를 제외한 47개소를 정상 운영한다. 이 중 39개소는 추석 당일만 휴무하고 전 기간 개방하는 방식으로 운영 기준을 통일했다.

지난 설 연휴에는 총 49개의 시설 중 하루 이하 휴관 19개소, 이틀 이상 휴관 30개소 등 운영 방식이 제각각이었으나, 이번 추석부터 '연휴 당일만 휴무'라는 원칙을 적용했다.

그 결과, 총 49개 시설 중 하루 이하 휴관이 39개소로 지난 설 대비 두 배 이상 늘었으며, 이틀 이상 휴관은 10개소로 3분의 1 수준으로 줄었다.

시는 통일된 운영 원칙과 시설 개방 확대를 통해 시민과 귀성객들이 관내 지역에서 편안하게 긴 연휴 기간을 즐길 수 있도록 행정서비스를 지원할 예정이다.

시계방향 옥성자연휴양림-수영장-신라불교처전지-구미캠핑장/김이환기자

AD

박정희 체육관과 구미 파크골프장은 추석 연휴 내내 전면 개방한다. 경북 최다 규모이자 주말 평균 5000여 명이 방문하는 구미 파크골프장은 지난 설 연휴 3일 동안 2580여 명이 이용한 것으로 파악됐다. 시는 추석 연휴 동안 9개소 288홀 전면 개방하고 예약을 통해 관내·관외 이용객 모두 이용할 수 있도록 도울 예정이다.

금오테니스장, 구미승마장, 동락공원 궁도장 등 스포츠 시설 9개소는 추석 당일을 제외한 전 기간 운영될 예정이다.

인기가 많은 관내 수영장의 경우 지난 설에는 들성·강동체육센터 두 곳을 개방했지만, 이번 추석 연휴에는 수영장 5개소(들성·강동·도봉체육센터, 근로자종합복지회관, 선산청소년수련관)를 모두 개방함으로써 이용객들의 편의를 도모할 예정이다.

가족 단위의 이용객 수요가 많은 자연 휴양·레저시설은 전 기간 상시 운영될 예정이다. 대표적인 가족 휴양지인 옥성자연휴양림의 숙박시설은 10월 3일부터 9일까지 숙박 예약이 조기 마감됐으며, 평균 90%가 관외 이용자로 집계돼 명절 연휴에도 외지인을 끌어들이는 지역 대표 휴양지로 자리매김했다.

금오산야영장, 구미 캠핑장 등 숙박시설 3개소와 낙동강 체육공원, 신라불교초전지, 구미성리학역사관 등 문화시설 10개소는 추석 연휴 전 기간 운영한다.

아이들에게 인기가 많은 에코랜드, 탄소제로교육관, 과학관(2개소), 도서관(6개소) 등 15개소는 추석 당일을 제외하고 정상적으로 운영한다. 단, 공공 볼링장은 민간 업소 영업권을 보호하기 위해 추석 연휴 기간 중 사흘간 휴관한다.





AD

김장호 구미시장은 "추석 연휴 동안 시민과 귀성객 누구나 불편 없이 여가를 보낼 수 있도록 공공시설 개방을 추진했다"라며 "행복한 명절을 보낼 수 있도록 시청을 24시간 가동하고, 안전 관리에도 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>