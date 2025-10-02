尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경호처, 취사장 내부 독극물 검사 거절되자

포장용기에 음식물 받아와 직접 확인

창문 가림막·복도 가벽 설치…특혜 논란

윤석열 전 대통령이 현직 대통령 시절 서울구치소에 구속됐을 당시 대통령경호처가 매 끼니마다 음식에 대한 독극물 검사를 진행했던 것으로 전해졌다. 구치소는 윤 전 대통령 독방 창문에 가림막을 설치하고 주변 수용실을 비워두는 등 경호처의 요구에 맞춰 특별 조치를 취한 것으로 알려졌다.

윤석열의 '기미상궁' 경호처…매 끼니 독극물 검사

지난 2022년 당시 국민의힘 대선 후보였던 윤석열 전 대통령이 전북 군산시 군산공설시장에서 음식을 먹고 있는 모습. 연합뉴스

1일 한겨레 보도와 박은정 조국혁신당 의원실이 법무부 교정당국으로부터 확인한 내용을 종합하면 경호처는 윤 전 대통령이 지난 1∼3월 서울구치소에 구속됐을 당시, 끼니마다 서울구치소로부터 윤 전 대통령에게 배급될 음식물을 포장 상태로 받은 뒤 독극물 검사를 실시했던 것으로 확인됐다.

당시 경호처는 서울구치소 쪽에 취사장 내부의 독극물 검사를 실시하겠다고 요구했으나 받아들여지지 않자 포장용기에 음식물을 받아왔다. 경호처가 독극물 이상 여부를 확인한 뒤 서울구치소 쪽에 전달하면, 포장용기에 다른 음식이 추가됐는지 교도관들이 확인 절차를 거친 뒤 윤 전 대통령에게 음식을 제공하는 방식이었다.

독방 가림막 설치·주변 수용실 비워두기도…"전례 없는 특혜"

서울구치소는 또 '윤 전 대통령 독거실 내 복도 쪽 창문에 가림막을 설치해달라'는 경호처 요청을 받아들여 이를 설치했고 윤 전 대통령 독거실 주변의 3개 수용실을 모두 비웠던 것으로 파악됐다. 윤 전 대통령 수용실 양쪽 옆방을 모두 비웠고, 나머지 1개 수용실에는 윤 전 대통령 계호 전담팀이 24시간 교대로 상주하면서 근무했다고 한다. 또 윤 전 대통령 독방과 인접한 복도에는 합판 가벽을 설치해 다른 수용자들과 구역을 분리했다. 이밖에 윤 전 대통령은 출정 또는 면담을 위해 수용실을 나갈 때도 일반 수용자들이 사용하지 않는 전용 출입구를 사용했다고 한다.

박은정 의원은 "경호처 소속 국가공무원이 내란 우두머리 혐의로 수감된 피고인의 매 끼니를 직접 검식하고 기미를 봤다는 소문이 사실로 확인됐다"며 "윤석열 수용자에게만 허용된, 어느 수용자도 상상할 수 없는 특혜를 과연 국민들이 납득할 수 있을 것인가"라고 비판했다.





윤 전 대통령은 지난 7월10일 내란 우두머리 혐의로 재구속됐다. 1월19일 서울서부지법에서 구속영장이 발부됐다가 3월8일 풀려난 지 4개월 만에 윤 전 대통령은 다시 수감생활을 하고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

