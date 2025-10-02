한국주택금융공사, 학교밖 청소년 지원 기부금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘HF! 두드림’ 사업으로 꿈·미래 설계 지원

한국주택금융공사(사장 김경환)는 학교밖 청소년들이 꿈과 미래를 설계할 수 있도록 지원하기 위해 'HF! 두드림(Do, Dream)' 사업의 기부금을 국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)에 전달했다.

(오른쪽부터)김경환 한국주택금융공사 사장, 정애리 월드비전 친선대사, 조명환 월드비전 회장이 기념촬영을 하고 있다. 한국주택금융공사 제공

'학교밖 청소년 지원에 관한 법률'에 따른 대상은 ▲초·중학교 입학 후 3개월 이상 결석하거나 질병 등 사유로 취학의무가 유예된 청소년 ▲고교과정 제적·퇴학 또는 미진학 청소년이다.

공사는 이번 사업을 통해 월드비전과 함께 전국의 학교밖 청소년들에게 학원비·자격증 취득비용 등 학업 성취를 위한 교육비를 지원하고, 예체능 분야 진로를 희망하는 청소년에게는 교습비 등을 지원할 계획이다.





김경환 한국주택금융공사 사장은 "정규 교육과정의 사각지대에 놓인 학교 밖 청소년들이 꿈을 이룰 수 있도록 응원한다"며 "청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

