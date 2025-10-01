정철원 담양군수 "추석 연휴 종합상황실 운영 만전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 정례조회…노인의날·양성평등 유공자 '표창'

담양군은 1일 군청 면앙정실에서 열린 '10월 정례조회'에서 제29회 노인의 날 및 2025년 양성평등 유공자에 대한 표창을 진행됐다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 1일 군청 면앙정실에서 공직자 160여명이 참석한 가운데 '10월 정례조회'를 개최했다. 이날 조회에서는 제29회 노인의 날 및 2025년 양성평등 유공자에 대한 표창도 함께 진행됐다.

정철원 군수는 찾아가는 군민과의 대화와 고서 포도축제 등 각종 현안 추진으로 열심히 일해준 공직자들의 노고에 감사의 마음을 전했다.

정 군수는 특히 "추석 연휴를 맞아 고향인 담양을 찾은 귀성객들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 종합대책을 수립, 연휴기간 청소 대책, 응급의료체계 확립 등 종합상황실 운영에 최선을 다해달라"고 주문했다.

이어 "지역사회 발전을 위해 헌신해온 노인에 대한 감사 의미를 되새기고, 예와 공경을 표하기 위해 마을 노인의 날 기념행사에 참여하고 식중독 예방에도 각별히 유의해달라"고 당부했다.

또 본격적인 수확철을 맞아 농기계 안전사고 대비와 농업인 안전재해보험 가입 적극 독려, 야외 활동 시 진드기 매개 감염병 유의 및 군민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 담양 구현에 각별한 노력을 기울여 달라고 덧붙였다.





한편, 이날 정례조회 후에는 자체 소방 훈련을 통해 공직자의 화재 대응 능력과 안전 의식을 고취했다.





