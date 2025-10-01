"칩 절반 미국서 만들자" 美 요구에…대만 "동의 못 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러트닉 "대만, 칩 생산 미국서 같이 해야 더 안전"

대만 부총리 "승낙 못 해"

하워드 러트닉 미국 상무장관이 대만에 반도체 절반은 미국에서 생산하자고 요구했지만 대만 측은 이러한 제안에 응할 수 없다고 밝혔다.

앞서 러트닉 장관은 지난달 28일(현지시간) 뉴스네이션과의 인터뷰에서 "나와 현 정부의 목표는 반도체 제조시설을 대폭 국내로 유치해 자체 칩을 생산하는 것"이라며 "대만에 우리가 절반, 당신들이 절반을 만들어 50대50으로 나누자고 제안했다"고 밝혔다. 이는 미국에서 사용되는 반도체의 절반을 자국에서 직접 생산하도록 하겠다는 의미로 풀이된다.

러트닉 장관은 현 정부의 임기 말까지 반도체의 국내 생산 비중을 40%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 5000억 달러(약 700조원)의 국내 투자가 필요할 것이라고 전망했다.

그는 전 세계 첨단 반도체의 90% 이상을 생산하는 대만이 미국과는 멀리 떨어져 있고 중국과는 인접해 있다는 점이 우려된다고도 했다. 대만의 반도체 생산업체 TSMC는 전 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 특히 첨단 공정의 시장점유율은 90%를 넘는 것으로 추정된다.

반도체 시장에서 TSMC의 위상은 독보적이다. 중국의 군사적 위협에서 대만을 보호하는 역할을 한다는 의미에서 '실리콘 방패'라고 불릴 정도다. 그러나 러트닉 장관은 실리콘 방패 이론을 평가절하하며 "미국과 대만의 반도체 생산이 균형을 이룰 때 대만이 더 안전해질 것"이라고 주장했다.

대만은 미국 측 요구를 받아들이지 않겠다는 입장이다. 대만중앙통신 등에 따르면 정리쥔 대만 행정원 부원장(부총리격)은 1일 미국에서의 협상을 마치고 귀국하는 공항에서 취재진과 만나 미국 측 제안에 응하지 않을 것이라고 밝혔다.

정 부원장은 "협상팀은 반도체를 5대5로 나누는 데 대해 승낙하지 않겠다"면서 "이번(5차 협상)에 이 문제를 논의하지 않았으며 이러한 조건에 동의할 수도 없다"고 말했다. 이어 이번 협상에서는 미 상무부 무역대표부(USTR) 측과 주로 상호관세 인하 등에 대해 논의하겠다고 설명했다.





제1야당인 국민당 소속 쉬위전(許宇甄) 입법위원(국회의원)은 성명에서 "이 제안은 무역 협정이 아니라 대만을 착취하고 수탈하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "만약 미국이 TSMC에 최첨단 생산 능력을 절반으로 나누도록 강제한다면, 실리콘 방패가 약화해 대만의 안보 협상력이 사라질 것"이라고 경고했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

