부안군, '레드와인 페스타' 와인패스 사전 판매

오는 24~26일 '부안붉은노을축제'

전북 부안군이 오는 24~26일 변산해수욕장에서 열리는 2025 부안붉은노을축제 '레드와인 페스타' 와인패스 사전판매가 진행 중이다.

2025 부안붉은노을축제 레드와인 페스타 포스터. 부안군 제공

1일 군에 따르면 와인, 재즈, 그리고 붉은노을을 주제로 펼쳐지는 2025 부안붉은노을축제 '레드와인 페스타'는 부안 지역와인은 물론 세계와인, 논알콜 음료까지 즐길 수 있는 부안붉은노을축제 대표 프로그램이다.

패스는 와인패스(지역와인 2잔+세계와인 2잔 및 페어링 안주), 노을패스A(지역와인 2잔+세계와인 1잔+논알콜 1잔 및 페어링 안주), 노을패스B(지역와인 2잔+논알콜 2잔 및 페어링 안주) 등 3가지 종류로 구성돼 있어 방문객 기호에 따라 선택할 수 있다.





사전예약을 통해 구매하면 현장 판매가보다 5,000원 저렴한 가격으로 '레드와인 페스타'를 즐길 수 있다. 사전 예약은 오는 22일까지 축제 홈페이지 통해 가능하며, 축제 현장에서도 구매할 수 있다.





