오산시 "추석 연휴 응급 진료 걱정 마세요"

오산한국병원·조은오산병원 응급실 24시간 운영

소아 진료 위한 달빛어린이병원도 정상 운영

경기도 오산시는 추석 연휴 기간 의료 공백을 최소화하기 위해 3일부터 9일까지 7일간 '비상진료체계'를 가동한다고 1일 밝혔다.

연휴 기간 오산한국병원과 조은오산병원 응급실은 24시간 운영한다. 서울어린이병원, 웰봄병원 등 소아 환자를 위한 달빛어린이병원도 휴무 없이 오전 9시부터 오후 6시까지 진료한다.

시는 일반 진료 수요에 대비해 '문 여는 의료기관 및 약국'도 지정해 운영한다. 오산시보건소는 연휴 기간 내내 비상진료대책 상황실을 운영하며, 지정 의료기관 및 약국 운영 현황을 점검하고 응급환자 진료가 원활히 이뤄지도록 지도·감독을 강화할 계획이다.

추석 연휴 기간 이용 가능한 의료기관과 약국 정보는 ▲오산시 및 보건소 홈페이지 ▲중앙응급의료센터 홈페이지(www.e-gen.or.kr) ▲응급의료정보제공·응급똑똑 앱 ▲보건복지부 콜센터(129) ▲경기도 콜센터(120) ▲119구급상황관리센터 등을 통해 확인할 수 있다.





이권재 오산시장은 "명절에 갑작스러운 건강 문제로 어려움을 겪는 분이 없도록 모든 의료역량을 집중할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

