도쿄게임쇼 첫 참가 '넷마블' 글로벌 경쟁력 확인

서브컬처 강국 '일본 겨냥'

글로벌 브랜드 정체성 강화

세계 3대 게임 전시회 중 하나인 '도쿄게임쇼(TGS) 2025'가 성황리에 막을 내렸다. 국내 대표 게임사들이 연이어 출사표를 던지며 이목이 쏠린 가운데 넷마블의 글로벌 경쟁력이 재평가됐다.

넷마블 제공

30일 넷마블에 따르면 창사 이래 처음 참가한 TGS에서 서브컬처 강국인 일본 시장을 겨냥해 '일곱 개의 대죄: 오리진'과 '몬길: 스타다이브' 등 신작 2종을 출품했다.

장르적 특성 외에 인기 지식재산권(IP)을 활용한 신작과 자체 IP를 활용한 신작을 함께 선보여 IP 포트폴리오를 확장한 것이 눈에 띈다. 이에 맞춰 부스 프로그램을 기획·운영하는 등 철저한 현지화 전략을 선보였다. '몬길: 스타다이브'의 콘솔 버전을 최초 공개한 것이 대표적이다. 일본 유저들의 니즈를 바탕으로 현지 인기 성우, 참여형 무대 프로그램, 코스프레 이벤트 등도 진행했다.

강동기 넷마블 사업부장은 미디어 간담회에서 ‘몬길: 스타다이브'의 글로벌 IP 브랜딩화를 언급했다. 일본 인기 IP ‘일곱 개의 대죄: 오리진’으로 부스에 유입된 현지 유저들에게 ‘몬길: 스타다이브'를 적극적으로 알려 효과적으로 글로벌 인지도를 제고한 것으로 분석된다.

넷마블 관계자는 "TGS에서 보여준 전략은 일본 시장을 정교하게 분석한 결과물이자 글로벌 시장에서의 입지를 확장하기 위한 구조적 접근"이라며 "현지화 전략과 IP 전략의 유기적 결합은 넷마블이 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 수 있는 강력한 무기"라고 말했다.





이어 "앞으로도 글로벌 유저들의 니즈를 면밀히 분석해 넷마블만의 글로벌 브랜드 정체성을 강화하고 장기적으로 성장할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

