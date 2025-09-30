재킷에 넣고 잊었던 로또 알고보니 250억 '초대박'…혹시 나도?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당첨 사실 몰랐던 남성

뒤늦게 당첨금받아

독일에서 한 남성이 6개월 전 산 뒤 잊고 지냈던 복권을 뒤늦게 발견해 250억이 넘는 당첨금을 손에 쥐게 됐다.

29일(현지시간) AFP통신은 "독일 프랑크푸르트 지역에서 복권사 '로또 헤센'의 복권을 구매한 남성이 1530만유로(252억2908만원)에 당첨됐다"고 보도했다. 앞서 로또 헤센은 지난 봄과 여름 내내 대대적인 당첨자 찾기 캠페인을 벌였지만, 이 남성은 자신이 로또에 당첨됐다는 사실을 알지 못했다.

당첨 사실은 날씨가 쌀쌀해져 지난 3월 이후 입지 않았던 재킷을 다시 꺼내 입던 중 알게 됐다. 로또 헤센은 보도자료를 통해 "이 남성은 재킷 안쪽 주머니에서 접혀 있던 복권을 발견했다"고 전했다.

이 남성은 "휴대전화로 번호를 확인하고 당첨금을 보자 완전히 충격을 받았다"며 "앉아 있어서 다행이지, 아니었으면 다리가 풀렸을 것"이라고 말했다.

그는 당첨자를 찾는 캠페인 소식을 들은 적 있지만, 자신이 당첨자일 것이라고는 생각하지 않았다고 털어놨다. 남성은 "라디오에서 그 얘기를 들으면서 '어떻게 당첨금을 안 찾아가냐, 참 어리석다'라고 생각했다"며 "내가 그 주인공일 거란 생각은 전혀 하지 못했다"고 전했다.

앞으로의 계획에 대해선 "우선 거실에 둘 소파를 사고 싶다"며 "나머지 당첨금은 아내와 함께 자녀들을 위해 사용할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "우리 부부는 이번 소식을 다른 누구에게도 알리지 않기로 맹세했다"고 덧붙였다.

국내서도 '로또 1등' 30억 주인공 못 찾아

로또 당첨금이 주인을 찾지 못하는 사례는 국내에서도 이어지고 있다. 복권수탁사업자 동행복권은 지난해 11월9일 추첨한 제1145회 로또에서 1등 당첨자 9명 중 1명이 당첨금을 수령하지 않았다고 전했다.

당첨금은 30억5163만원이다. 당첨자가 다음 달 10일까지 찾아가지 않으면 모두 복권기금으로 귀속된다. 지급 기한은 추첨일로부터 1년으로, 이후에는 개인에게 지급되지 않고 저소득층 주거 지원, 장학사업, 문화재 보호 등 공익사업에 활용된다.

해당 당첨 복권은 인천 남동구 구월로의 '하나복권' 판매점에서 자동으로 구매됐고 당첨번호는 '2, 11, 31, 33, 37, 44'다. 같은 회차 2등 당첨금 약 7265만원도 미수령 상태로, 경북에서 판매됐다.





최근 5년간(2020~2024년) 지급되지 않은 로또 당첨금은 3076만건, 2283억원에 달한다. 이 중 5등(당첨금 5000원) 미수령 사례가 가장 많은데 총 1507만원이 복권기금으로 돌아갔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

