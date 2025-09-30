행정시스템 87개 정상화…"부품 교체 등으로 복구 더뎌"

"화재로 절차 건너뛰고 전원 꺼"
복구 인력, 공무원 등 704명
서비스 장애 647개 목록 공개
국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생했던 행정정보시스템의 13.4%가 복구됐다. 정부는 화재 당시 피해 확산을 막기 위해 불길이 직접 닿지 않은 전산실의 시스템도 거쳐야 할 절차를 건너뛰고 즉각 전원을 껐기 때문에, 재구동 과정에서 평시보다 시간이 소요되고 있다고 설명했다.
김민재 행정안전부 차관은 30일 오후 국정자원 화재 관련 브리핑을 열고 "오전 10시 기준 장애가 발생한 647개 시스템 중 1등급 업무는 21개, 58.3%가 정상화돼 총 87개 시스템이 복구됐다"고 밝혔다.
정부는 화재가 발생한 국정자원 5층 외 2~4층 전산실에 위치한 시스템을 우선 복구 중이다. 직접 피해를 입은 5층 7-1 전산실 96개 시스템은 대구 센터로 이전하고, 이외 5층에 위치한 7, 8전산실의 시스템은 분진 제거 후 재가동이 이뤄질 전망이다. 특히 5층에 7-1 전산실을 비롯해 7 전산실 200개, 8전산실 34개 등 전체 시스템의 절반이 넘는 330개(51%)가 집중돼 피해 규모가 크다.
시스템 정상화 작업은 지난 28일 시작돼 이날로 사흘째를 맞았지만, 아직도 560개 시스템이 멈춰 있다. 시스템 복구 인력은 공무원 130명, 유지관리 사업 인력 574명 등 700명이 넘지만 속도는 더디다. 이재용 국정자원 원장은 "전원을 차단하고 다시 켜는 데 있어 두 가지 상황이 있을 수 있다. 하나는 연기나 열에 의해 민감한 부품이 손상을 입었을 수 있다"고 설명했다. 이어 "보통 시스템을 끌 때는 절차와 순서가 있는데, 당시 상황에서는 전기를 빨리 차단해야 했기 때문에 순서를 지키지 못하고 전원을 끈 경우가 있었다"며 "그런 경우 부품에 부담을 줄 수 있기 때문에 재가동 과정에서 부품을 새로 수급하기도 하면서 시간이 걸리고 있다"고 덧붙였다.
현재까지 데이터 소실 여부는 파악하기 어려운 상황이다. 이 원장은 "복구 과정 중이기 때문에 남아있는 것 중에서 소실된 데이터가 발견될 수도 있고, 아닐 수도 있다"고 했다. 또 1~4등급 주요 시스템은 온라인으로 매일 데이터가 백업되지만, 3~4등급 일부 시스템은 백업되지 않은 정보가 있을 수 있다. 전체 시스템에 대한 오프라인 백업 주기는 1개월로 간격이 더 크다.
아울러 화재 당시 작업 현장에는 담당 공무원을 포함해 총 15명이 있던 것으로 확인됐다. 이 원장은 "담당 공무원 1명, 방재실 직원 5명, 감리인 1명, 작업자 8명 등 총 15명이 현장에 있었다고 확인했다"고 전했다.
행정 시스템 이용이 어려워지자 정부는 지원반을 편성해 대응하고 있다. 이번 서비스 장애로 피해를 본 국민들에 대한 구제 방안이 있느냐는 질문에 이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 "국민께서 입으신 손해와 관련해 110, 120 콜센터를 운영하고 관련 지원반을 편성해 운영하고 있다"며 "구체적인 사례가 생기면 좀 더 논의를 거쳐 (대응 방식을) 결정하겠다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 정부는 시스템 장애가 발생한 647개 목록을 이날 공개했다. 중요도가 높은 1등급이 38개이며, 다음으로 2등급 86개, 3등급 294개, 4등급 229개다.
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>