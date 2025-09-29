'일베로고' 논란 슈카 또 3000만원 기부…"검수 과정서 발견 못해, 죄송"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"3단계 검수체계 마련할 것"

"사과의 마음 담아 독립운동가에 기부할 것"

구독자 360만명을 보유한 경제 유튜브 채널 '슈카월드' 운영자 슈카(본명 전석재)가 노무현 전 대통령을 조롱하기 위해 합성된 세계보건기구(WHO) 로고를 사용한 데 대해 사과했다.

슈카가 라이브 도중 '일간베스트'(일베)에서 제작·유포된 것으로 추정되는 이미지를 사용한 데 대해 사과했다. 슈카월드

슈카는 29일 오후 유튜브에 올린 '3500억 달러, 현금 지급 가능한가'라는 영상의 댓글에서 "금주 라이브 중 악의적으로 조작된 이미지가 송출되는 불미스러운 사고가 있었다"며 "해당 이미지는 교묘하게 조작돼 있어 리서치팀의 1차 검수와 2차 검수 과정에서도 문제점을 발견하지 못했다"고 말했다.

이어 "이로 인해 불편을 드린 점 사과드린다"며 "앞으로는 검수 전담 직원을 두어 3단계의 검수 체계를 마련하고, 더욱 철저히 확인하겠다"고 강조했다.

슈카는 또 "사과의 마음을 담아 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만원을 기부하도록 하겠다"며 재차 고개를 숙였다.

전날 슈카는 슈카월드 라이브 방송에서 트럼프 미국 행정부의 국제기구 탈퇴 사례에 대해 언급하던 중 유네스코와 WHO 로고를 화면에 띄웠다. 하지만 슈카가 사용한 이미지는 공식 WHO 로고가 아닌 노 전 대통령 얼굴과 홍어, 개를 끌어안은 실루엣 등이 합성된 이미지였다.

이 이미지는 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트'(일베)에서 제작·유포된 것으로 추정된다. 논란이 커지자 슈카월드 측은 해당 영상을 채널에서 삭제했다.

일본해 지도 사용 논란 2개월 만에 또 3000만원 기부

슈카가 라이브 방송에서 동해가 '일본해'로 표기된 지도를 자료 화면으로 사용해 논란이 불거졌다. 유튜브 채널 '슈카월드'

슈카가 라이브 중 적절하지 않은 이미지·자료를 사용해 논란이 된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 7월 슈카는 라이브 방송에서 '일본해(Sea of Japan)'가 표기한 지도를 사용해 논란이 됐다.

이와 관련 슈카는 "일본 측 자료를 사용하다 보니 나온 실수로, 100% 저의 잘못"이라면서 "이번 실수는 저 자신도 용납하기 힘든 사항이며, 많은 분에게 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 했다.





슈카는 "동해는 동해이며, 독도는 당연히 우리 땅이다"이라며 "사죄의 마음을 담아 즉시, 대한적십자사의 '독립운동가 후손 돕기'에 3000만원을 기부하도록 하겠다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

