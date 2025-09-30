본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구은모기자

입력2025.09.30 08:38

시계아이콘03분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

반려동물 친화 호텔 교원그룹 '키녹'
강아지 눈높이로 내려온 호텔
멍푸치노부터 야외 펫파크까지
하루 종일 즐기는 맞춤 서비스
반려동물 동반 호텔, 새 성장동력 되나

[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 경북 경주 보문 관광단지 내 위치한 반려동물 친화 호텔 '키녹' 전경.[사진=구은모 기자]
AD

"안양에서 경주까지 온전히 이 친구가 좋아했으면 하는 마음으로 내려왔어요."


여섯 살 암컷 말티즈 '뚜비'는 여느 강아지들과는 산책을 즐기지 않는다. 산책을 나가면 자리에 주저앉아버리기 일쑤고, 다른 강아지라도 만나면 반갑게 인사하기보다는 피하고 도망하기 바쁘다. 그렇다고 집안 생활만을 고수하는 건 아니어서 실외 배변을 고집하며 하루에 몇 차례씩 외출을 요구하기도 한다.


뚜비의 보호자인 김정민(가명) 씨 부부는 뚜비가 집 근처보다 편안한 환경에서 산책을 즐겼으면 하는 바람으로 펫 프렌들리 호텔 '키녹(KINOCK)'을 찾았다. 김 씨는 "경주에 반려동물 친화 호텔이 있다는 걸 알고 꼭 한번 와보고 싶었다"며 "뚜비 마음을 잘 모르겠는 경우가 있는데 관련해서 상담도 받고, 펫 피트니스 프로그램에도 참여하려고 방문했다"고 말했다. 그러면서 "호텔 시설과 환경이 반려동물에 최적화돼 있어서 이틀 내내 호텔 안에만 머물렀는데, 실제로 뚜비가 편안해하는 것 같아 잘 온 것 같다는 생각이 든다"고 말했다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 경기도 안양에서 '키녹'에 방문한 6살 말티즈 '뚜비'[사진=구은모 기자]
설계부터 운영, 서비스까지 '펫 퍼스트'

반려동물 인구가 1500만명을 넘어가며 사람과 반려동물이 함께 어울리며 여가와 휴식을 즐기는 공간에 대한 수요도 늘어나고 있는 가운데 교원그룹의 펫 프렌들리 호텔 키녹이 개점 1주년을 맞았다. 키녹은 지난해 8월 '더 나은 반려 문화의 내일을 위하여'라는 슬로건과 함께 경주 보문 관광단지에 문을 열었다. 기존의 펫 호텔이 투숙객을 중심으로 설계된 후 반려동물이 동반하는 방식이었다면 키녹은 처음부터 모든 공간을 반려동물의 시선에서 바라보고 설계한 것이 가장 큰 차별점이다.


최근 방문한 키녹의 첫인상은 '담백함'과 '편안함'이었다. 여느 고급 호텔들이 세련미를 강조하거나 화려함을 뽐내는 것과는 다르게 아이보리 톤의 외관과 내부 인테리어는 깔끔하지만 아늑하고 포근한 느낌으로 다가왔다. 편안함의 배경에는 낮은 시선이 한몫했다. 키녹은 반려동물 친화 호텔답게 대부분의 구조물이 사람 시선을 기준으로 아래쪽으로 낮게 배치됐다. 시선 위쪽으로는 정보 값이 적고 여백이 많아 부담스럽지 않았다. 건물도 지상 3층 규모로 위압감과는 거리가 멀다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 반려동물 친화 호텔 '키녹' 객실 전경.[사진=구은모 기자]
[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 반려동물 친화 호텔 '키녹' 객실 전경.[사진=구은모 기자]

시설 면에서 가장 눈에 띄는 것은 객실이다. 우선 반려동물의 눈높이에 맞춘 낮은 설계는 객실에서도 그대로 이어졌다. 펫 계단과 미끄럼 방지 효과가 있는 친환경 기능성 시트를 바닥재로 적용해 침대와 소파 등 객실 내 모든 시설을 반려동물이 자유롭게 오갈 수 있게 구성됐다. 넓게 빠진 대형 창에는 반려동물이 바깥 풍경을 볼 수 있도록 윈도우 시트가 설치돼 있고, 냄새를 최소화하기 위해 일반 호텔에서 보기 어려운 우드 블라인드가 설치돼 있었다.


화장실도 사람과 반려동물 시설이 따로 마련돼 있다. 손정규 키녹 부총지배인은 "화장실 내 반려동물 세족과 샤워가 가능한 펫 욕실과 곳곳에 반려동물 리드 줄을 잠시 걸어둘 수 있는 고리를 마련했고, 배관도 털이 빠져도 막히지 않도록 기존 대비 2~3배가량 큰 대구경으로 교체하는 등 반려동물 동반 고객이 불편함 없이 이용할 수 있도록 챙겼다"며 "최초 설계부터 반려견을 중심에 두고 시스템을 구축했다"고 자부심을 드러냈다. 상대적으로 눈에 띄지 않는 세심함도 돋보였다. 강아지의 예민한 청각을 고려해 초인종 대신해 초인등을 사용했고, 객실 내 전 구역 플리커 프리(Flicker Free) 조명을 설치해 반려동물의 시력을 배려했다. 이밖에 반려동물용 타월과 침대커버, 식기, 간식, 배변커버, 탈취제 등 어메니티도 따로 구비된 모습이다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 '키녹' 객실 내 반려동물 전용 샤워장.[사진=구은모 기자]
[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 '키녹' 객실 내 반려동물 전용 어메니티.[사진=구은모 기자]

사람과 반려동물이 한 공간에서 함께 식사하며 특별한 시간을 나눌 수 있는 인상적이었다. '카페 스니프'는 반려동물과 함께 즐길 수 있는 베이커리 카페 및 레스토랑으로 반려동물이 편안하게 머물 수 있도록 전용 좌석은 물론 멍푸치노, 멍파르페, 멍치킨, 멍피자 등 반려동물 전용 메뉴도 별도로 마련됐다. 손 부총지배인은 "규제 샌드박스 특례가 적용돼 반려동물과 함께 취식이 가능하게 했다"며 "레시피 개발 시 초콜릿·건포도 등 반려동물에게 해로운 식자재는 일절 사용하지 않는 등 높은 수준의 위생 관리와 시설 운영 기준을 충족한 데 따른 결실"이라고 설명했다.


키녹 측은 객실 외에 2500평 규모의 대형 야외 펫 파크에도 힘을 준 모습이다. 반려동물의 크기에 따라 소형견, 중·대형견, 배려견 구역으로 구분해 안전성을 확보했고, 낮은 수심의 물놀이장과 어질리티 체험 공간도 마련돼 즐길 거리도 다양해 보였다. 이 밖에 실내 펫 파크, 펫 유치원, 펫 케어 센터 등 다양한 시설과 서비스가 제공돼 반려동물과 함께하는 호캉스를 기획하는 여행객에게는 고려해볼 만한 선택지가 될 법하다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 '키녹'의 반려동물 친화 베이커리 카페 및 레스토랑 '카페 스니프' 쇼케이스 전경.[사진=구은모 기자]
펫코노미가 바꾼 호텔 시장…키녹 1년 매출·방문객 모두 급증

키녹은 반려동물의 시선을 반영한 공간 설계로 특별한 투숙 경험을 제공하는 펫 프렌들리 호텔로 자리매김하며 빠르게 시장에 안착하고 있다. 지난해 문을 연 이후 1년간 누적 방문 반려동물 수는 1만5000마리를 돌파했고, 같은 기간 평균 객실 요금(ADR)은 전신인 스위트호텔 경주의 2023년 ADR과 비교해 63% 늘었고, 식음료(F&B) 매출은 68% 증가하는 등 안정적인 성장세를 이어가고 있다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 '키녹' 펫파크 전경[사진=구은모 기자]

교원그룹은 키녹이 차별화된 인프라와 다양한 펫 콘텐츠를 결합해 고객과 반려동물의 만족도를 높이고 있는 만큼 이를 토대로 충성 고객 확보와 신규 고객 유치를 강화한다는 전략이다. 우선 내년 상반기 키녹 멤버십 애플리케이션을 출시해 고객 충성도 강화와 수익 다각화에 나설 예정이다. 멤버십 앱은 예약·결제·출입 인증·리워드 기능을 한데 모아 고객 편의성을 높이고 운영관리 효율을 한층 강화한 것이 특징이다. 포인트 제도를 도입해 재방문을 유도하고, 누적 포인트를 매출 전환으로 연결시킨다는 전략이다. 더불어 포인트 제휴와 광고 연계를 통한 플랫폼 기반의 수익 다변화도 추진해 안정적인 성장 기반을 확보한다는 계획이다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 펫 피트니스 프로그램을 진행 중인 9살 푸들 '토토'[사진=구은모 기자]

정부·지자체와의 협업도 적극적으로 추진하고 있다. 경주시·경북문화관광공사와 함께 반려견 건강 지킴 프로젝트 '개튼튼 프로그램'을 운영 중이며, 지난 6일에는 농림축산식품부와 경주시가 주최한 '경주 댕댕여행' 프로그램이 키녹에서 열리기도 했다. 허태성 교원그룹 호텔사업부문장은 "경주시는 지난 2월 문화체육관광부가 주관하는 '반려동물 친화관광도시'로 선정됐다"며 "경주에서 다양한 반려동물 행사가 개최될 예정인 만큼 키녹도 다양한 행사 참여 및 유치 방안을 적극 검토할 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아울러 반려동물 산업에 대한 수요가 갈수록 높아지고 있는 만큼 키녹을 숙박업은 물론 반려동물 전문 브랜드로 키워나간다는 계획이다. 허 부문장은 "향후 적합한 부지 선정을 통해 키녹 2호점·3호점으로 확대하는 안과 더불어 반려동물 시장에 대한 관심을 가진 업체들이 많은 만큼 위탁운영도 고려하고 있다"고 말했다. 또한 "카페 스니프 같은 F&B 브랜드에 대한 확장도 생각하고 있다"고 덧붙였다.


[르포]"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스 '키녹' 시그니처 객실 전경[사진제공=키녹]



구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.09.3007:02
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭

    "지금은 한국 대학은 대전환이 절실한 시점입니다. 국가가 명운을 걸고 단기·중기·장기 계획을 세워야 합니다." 오철호 숭실대 행정학과 명예교수는 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학이 AI 시대 글로벌 경쟁에서 뒤처지고 있다는 위기의식이 커지고 있다"면서 이같이 말했다. 그러면서 교육부 규제·등록금 동결·연구 환경 제약·이공계 인재 유출·협업 부족·테뉴어(tenure·종신재직권) 제도까지 한국 대학이 안고

  • 25.09.3007:00
    '연구중심' UNIST 생존의 길을 찾다⑬
    '연구중심' UNIST 생존의 길을 찾다⑬

    2013년 처음으로 졸업생을 배출한 울산과학기술원(UNIST)은 세계대학평가에서 높은 점수를 받으며 단숨에 이공계 대학 신흥 강자로 떠올랐다. 30일 네덜란드 라이덴대학교의 과학기술연구센터에 따르면 '2024 라이덴랭킹'에서 UNIST가 세계 150위에 올랐다. 한국 대학 중에서는 1위다. 라이덴 랭킹은 논문의 질만을 평가 지표로 삼는 독특한 평가다. 출판된 논문 중 상위 10%의 인용도를 기준으로 평가한다. UNIST는 2017년 처음으

  • 25.09.3007:00
    韓 대학 갈피 못 잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들⑫
    韓 대학 갈피 못 잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들⑫

    한국 대학들의 면면을 들여다보면 각 대학의 고유한 강점이 무엇인지 찾아보기 힘들다. 국내에서는 서울대는 1위, 연세대와 고려대는 2위권, 그 외 서울의 유수 대학들이 이른바 '좋은 대학'으로 인식된다. 그나마 이공계 특성화 대학인 카이스트(KAIST)와 포스텍(포항공대)이 고유 강점을 가진 대학으로 자리를 잡았다. 해외 대학을 보면, 대학 전체의 경쟁력이 뛰어난 종합대학과 함께 일부 단과대학만으로도 세계적인 명성을 얻

  • 25.09.2907:03
    갈길 먼 고등교육 재정…등록금 '옥죄기'까지⑪
    갈길 먼 고등교육 재정…등록금 '옥죄기'까지⑪

    대학들이 정부에 바라는 한 축이 '자율성'이라면 또다른 축은 '투자'다. 국내 고등교육(대학) 재정이 초·중등교육보다 낮은 수준에 머무르고 있는 가운데 등록금 규제까지 10여년째 이어지면서 대학은 자체 재원 확보에도 어려움을 겪고 있다. 29일 아시아경제가 경제협력개발기구(OECD) 교육지표를 분석한 결과, 한국의 고등교육 재정은 10년 이상 OECD 평균의 60~70%에 그쳤다. 한국의 1인당 대학 공교육비는 OECD 평균 대비 20

  • 25.09.2907:00
    '뽑는 방식'부터 문제…"수능으로는 인재 선발 어렵다"⑩
    '뽑는 방식'부터 문제…"수능으로는 인재 선발 어렵다"⑩

    대학수학능력시험(수능)으로 대학과 사회가 원하는 '창의적인 인재'를 선발할 수 있을까. 이 물음에 많은 전문가는 회의적인 반응을 보인다. 수능 체계는 여태까지 '변별력'과 '공정성'을 토대로 유지돼왔다. 수능이 외부 환경을 배제할 수 있는 가장 '편평한 운동장'이며, 이에 따라 노력을 하면 고득점을 할 수 있고 그 학생이 상위 대학·학과에 가는 명료한 구조라는 것이다. 대학 수업에 필요한 학생의 수학 능력이나 전공 적

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.09.3007:32
    기업기술인 춤추게 할 기업연구소법 내년 시행
    기업기술인 춤추게 할 기업연구소법 내년 시행

    대한민국 기업 연구개발(R&D)의 새로운 시대가 열린다. 내년 2월1일에 '기업부설연구소 등의 연구개발 지원에 관한 법률(기업연구소법)'이 시행되기 때문이다. 이번 법은 현장의 숙원이었던 규제 완화와 함께, 그동안 소외되었던 기업 연구자들의 사기를 높이는 방안을 담아 R&D 생태계에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 과학기술정보통신부는 기업연구소법의 하위법령 제정안을 29일 입법 예고했다. 법안이 지난 1월

  • 25.09.3007:29
    수도권 집중된 한국R&D…'지방 소멸' 막을 상생절실
    수도권 집중된 한국R&D…'지방 소멸' 막을 상생절실

    구자균 한국산업기술진흥협회장은 아시아경제와의 인터뷰에서 지방 기업연구소 확대를 위해 독일 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소 방식의 산·학·연 연구개발 생태계 조성이 시급하다고 강조했다. 프라운호퍼는 76개의 지역 연구소를 통해 각 지역의 중소기업과 협력하며 기술 개발을 지원하는, 세계에서 가장 성공적인 산·학·연 협력 모델이다. 대한민국 산업 연구개발의 역량은 여전히 수도권에 지나치게 집중되어 있다. 대표적

  • 25.09.3007:28
    "인재육성은 재난대응 수준으로…'기술 명가' 재건해야"
    "인재육성은 재난대응 수준으로…'기술 명가' 재건해야"

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 과거 우리 경제의 심장이었던 기업 연구소는 지금 어디를 향하고 있을까. '아시아경제'는 총 4회에 걸쳐 그 해법을 모색한다. '잃어버린 10년'을 딛고 부활한 IBM의 사례를 통해 위대한 연구소의 조건을 탐색하고, '기술보국'을 외쳤던 창업주들의 정신을 되짚어 한국형 R&D 2.0 시대를 위한 정책을 제언하고자 한다. 이번 기획이 우리 경제

  • 25.09.3007:23
    구자균 "R&D는 비용 아닌 미래…실패 용인하는 리더십 필요"
    구자균 "R&D는 비용 아닌 미래…실패 용인하는 리더십 필요"

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.09.2906:07
    "AI로 태양 연구…연구의 길 스스로 만들어가"
    "AI로 태양 연구…연구의 길 스스로 만들어가"

    IBM 왓슨연구소에서 만난 캠벨 왓슨 연구원은 자신을 '인공지능(AI) 전문가'라고 소개했다. 그는 최근 미항공우주국(NASA)과 함께 태양 분석용 AI 모델(Surya Heliophysics Foundational Model)을 개발해 주목받았다. 처음에는 전형적인 AI 엔지니어일 것으로 생각했지만 그의 답변은 예상 밖이었다. "저는 원래 대기과학을 연구했습니다. 동료 중에는 입자물리학이나 고에너지물리학을 전공한 사람도 많죠. 각자 다른 영역에서 쌓

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기