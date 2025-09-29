이호성 무안군의회 의장, 남도미식박람회 성공 기원 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남도음식 가치·산업 가능성 조명

남도미식박람회 성공 릴레이 응원캠페인에 참여한 무안군의회 이호성 의장. 무안군의회 제공.

AD

전남 무안군의회 이호성 의장이 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공을 기원하는 릴레이 응원 캠페인에 참여했다.

이 의장은 김산 무안군수와 박종대 영암군의회 의장의 지명을 받아 릴레이에 동참했으며, 박람회는 오는 내달 1~26일 목포문화예술회관 일원에서 열린다.

'자연을 맛보다, 바다를 맛나다'를 슬로건으로 내세운 이번 박람회는 대한민국 최초의 미식 산업 전문 행사로, 주제관·미식문화관·산업관 등을 통해 남도 미식의 역사와 철학, 명인들의 음식, 푸드테크와 지속가능 식품 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

특히 개최지인 목포는 바다와 육지가 어우러진 항구 도시로 해양 관광자원이 풍부해 박람회 성공 개최의 최적지로 꼽힌다.





AD

이 의장은 "남도의 풍요로운 미식 문화와 무안의 우수한 농수산물이 이번 박람회를 통해 국내외에 널리 알려지기를 기대한다"며 "무안군의회도 군민과 함께 성공적인 개최를 응원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>