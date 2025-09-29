영덕군, 추석 연휴 6개 분야 종합대책 본격 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영덕군은 추석 명절 연휴 동안 귀성객과 군민이 안전하고 편안한 추석을 보낼 수 있도록 종합대책을 수립해 다음 달 3일부터 9일까지 7일간을 시행한다.

이번 종합대책은 △재난 사고와 감염병 예방 △군민 생활 불편 해소 △환경정비 △물가 안정 △응급 의료체계 확립 △공직기강 확립 등 6개 분야로 구분해 추진된다.

먼저, 안전 대책으로는 재난취약시설과 주요 관광지에 대한 사전 점검을 시행하고, 귀성객과 관광객을 위한 특별수송대책반 운영, LPG 가스 공급 권역별 순번 근무, 가스공급 불편 신고센터 운영 등이 이뤄진다.

물가 안정 분야는 물가 대책 종합상황실을 운영해 농·축·수산물과 추석 성수품 가격을 집중 점검하고, 바가지요금과 원산지 표시 등의 위반 행위를 단속하게 된다.

응급의료는 24시간 진료체계를 구축하고, 추석 연휴 문을 여는 병·의원과 약국 현황을 군 홈페이지와 응급의료포털을 통해 안내한다. 저소득층과 보훈대상자 등 취약계층에는 위문과 지원을 강화해 따뜻한 명절 분위기를 조성할 방침이다.

환경정비 분야에서는 추석 전 주요 도로와 관광지를 집중 정비하고, 연휴 기간 쓰레기 수거 공백을 막기 위해 기동수거반을 운영해 쾌적한 생활환경을 유지한다.

이번 종합대책을 위해 영덕군은 해당 기간 10개 상황근무반을 운영하고 종합상황실 근무 10명, 당직 근무 6명, 읍·면 근무 9명을 배치해 총 175명이 긴급 근무에 나서게 된다.

특히 영덕군은 연휴 동안 경북산불 피해 이재민을 지원하기 위해 생활민원 기동처리반 '출동! 덕이대장'을 운영해 피해 지역 주민들의 생활 불편을 최소화하고 현장 밀착형 행정을 강화할 방침이다.





AD

김광열 군수는 "이번 추석 연휴가 긴 만큼 안전과 편의에서 빈틈이 발생하지 않도록 가용자원을 모두 동원해 대응하겠다"며 "군민과 지역을 방문하시는 모든 분께서 영덕의 행정력을 믿고 안심하고 행복하게 명절을 보내실 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"라고 말했다.

영덕군청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>