韓 대학 갈피 못잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들[대학 대전환]⑫

이현주기자

입력2025.09.30 07:00

지역 특성화 산업과도 연계
연구 기능 강화로 산학협력
미국·덴마크·프랑스 사례 보니

한국 대학들의 면면을 들여다보면 각 대학의 고유한 강점이 무엇인지 찾아보기 힘들다. 국내에서는 서울대는 1위, 연세대와 고려대는 2위권, 그 외 서울의 유수 대학들이 이른바 '좋은 대학'으로 인식된다. 그나마 이공계 특성화 대학인 한국과학기술원(KAIST)과 포스텍(포항공대)이 고유 강점을 가진 대학으로 자리를 잡았다.


해외 대학을 보면, 대학 전체의 경쟁력이 뛰어난 종합대학과 함께 일부 단과대학만으로도 세계적인 명성을 얻는 대학들이 있다. 또한 정부는 대학 구조조정을 통해 대학이 국제 경쟁력을 확보하도록 유도하고 있다.


대학 경쟁력이 급격히 떨어지고 있는 국내 지방 대학의 경우 대대적인 통폐합이 불가피한 상황이다. 통폐합 과정에서 어떤 고유한 색깔과 강점을 만들어낼 것인지 심도 있는 고민이 필요하다. 현 정부가 추진하는 '서울대 10개 만들기'도 각 국립대의 자원을 어떻게 통합·배분해 서울대 수준의 경쟁력을 갖춘 10개 캠퍼스를 만들어낼 것인지에 정책 역량이 집중돼야 한다. 특히 각 지역의 특성화된 산업을 고려해 대학의 연구 기능이 함께 있어야 긴밀한 산학 협력으로 실질적인 성과를 내기에 유리하다.


위 사진은 기사와 직접적 관계 없음.
서울대 10개 만들기를 제안한 김종영 경희대학교 사회학과 교수는 30일 "대학 개혁은 한국이 왜 교육 지옥인가라는 질문에서 시작했지만, 지역 혁신과 국토 균형 발전, 인구소멸과 지방소멸에 대응할 수 있는 대응책이 될 수 있다"면서 "단순히 종합대학 여러 개를 만드는 차원이 아니라 특성화를 강점으로 비교우위를 가진 대학들이 생기게 되는 것"이라고 말했다.


◆'교수 1인당 학생 8명' 美 올린공대= 2002년 문을 연 미국 올린대학교는 학부 중심의 4년제 공과대학이다. 전교생은 400여명, 교수진은 50여명으로 교수 1인당 담당하는 학생은 8명 정도다. 20명 미만 수업도 63%에 달한다. 이는 학생 중심의 깊이 있는 교육이 가능하도록 한다. 전공 분야는 기계공학, 전자·컴퓨터 공학, 일반공학 등으로 나뉘지만 학과 간 구분이 없어 상호 융합 교육이 가능하다.


올린공대는 학생들에게 이론부터 가르치는 기존 교육 방식에서 탈피해 처음부터 실험 위주의 현장 중심 교육을 한다. 프로젝트성 수업이 대다수를 차지하는데, 학생과 교수가 함께 새로운 커리큘럼의 프로젝트를 짜고 학점 없는 파일럿 형태로 수업이 진행된다. 수업을 진행하면서 개선할 아이디어를 제시하고, 프로젝트를 지속할지 여부, 수정 방향에 대해 고민하고 구체화한다. 학생 평가는 프로젝트 결과물이 만들어지기까지의 모든 과정을 토대로 이뤄진다. 평가를 위한 시험은 학기당 1~2과목에서만 치러질 정도로 비중이 작다. 공대에서 배우기 어려운 인문학·자연과학·사회과학·예술 부문은 인근 대학과의 융합 교육으로 진행된다.


韓 대학 갈피 못잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들[대학 대전환]⑫


◆남덴마크대의 통합과 지역연계= 남덴마크대학교는 1998년 오덴세대학교와 남덴마크경영공과대학, 남유틀란드대학센터를 합병해 만들어진 대학이다. 코펜하겐, 에스비에르, 콜딩, 쇠네브로브 등 덴마크 7개 지역에서 캠퍼스가 운영된다.


개별 캠퍼스는 캠퍼스가 위치한 지역 산업과 함께 발전하는 형태로 연계된다. 오덴세 캠퍼스를 졸업한 학생들은 덴마크 로봇클러스터 오덴세로보틱스에 근무하는 경우가 흔하다. 전기공학이 주요 전공인 쇠네보르 캠퍼스는 에너지기업 댄포스와의 협력이 활발하다. 해상풍력 단지가 있고, 공중보건 관련 기업이 많은 에스비에르그 캠퍼스에는 최근 의학 전공이 개설됐다.


韓 대학 갈피 못잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들[대학 대전환]⑫ 디테 바이써 주한덴마크대사관 이노베이션센터장이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자


디테 바이써 주한덴마크대사관 이노베이션센터장은 "남덴마크대는 지역산업과 협력하며 전문 분야를 운영한다"면서 "지역 학생들에게 기회를 주고 지역을 더 활성화하려는 것"이라고 설명했다. 그는 "대학 캠퍼스가 있다는 것은 살기 좋고 일하기 좋은 장소임을 의미하기도 한다"며 "여성들은 대도시로 많이 이주하는 경향이 있는데, 남덴마크 사례처럼 지역 도시에 대학이 있으면 그만큼 여성 인구를 유지하는 데도 좋다"고 말했다. 덴마크 통계청에 따르면 20대 여성의 이주율이 남성보다 높은데 이는 학업·직업과 관련이 있었다.


◆대학과 그랑제콜 대대적 통합= 프랑스는 2018년부터 '실험적 공립기관(EPE) 제도'의 일환으로 대학과 그랑제콜 간 통합을 시도 중이다. 세바스찬 코디나 주한프랑스대사관 과학·대학협력 담당관은 "이 제도의 목표는 지역 모델의 일률화를 추구하지 않으면서 (대학의) 국제적 인지도를 높이고, 연구 역량을 강화해 학생 서비스의 질을 향상하는 데 있다"고 설명했다.


韓 대학 갈피 못잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들[대학 대전환]⑫ 세바스찬 코디나 주한프랑스대사관 과학·대학협력 담당관. 주한프랑스대사관

韓 대학 갈피 못잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들[대학 대전환]⑫

EPE의 목적은 기관 간 시너지를 통해 특정 분야에서 우수한 전문 인력을 양성하는 데 있다. EPE로 전환한 렌느 대학은 공중보건과 기후변화, 재생에너지 및 화학공학 부문에서 대학과 그랑제콜이 협력하기 위해 통합했다. 파리 샤클레 대학은 약학과 첨단 기술을 이끄는 지역적 특성에 맞춰 여러 대학과 그랑제콜이 뭉쳤다. 코디나 담당관은 "여러 해에 걸친 재정 지원을 통해 이러한 전환을 지원하고 있다"면서 "2021년에 출범한 '프랑스2030'이라는 프로그램을 통해 차별화와 국제화, 교육적 전환을 촉진하기 위해 노력한다"고 말했다. 프랑스 2030은 프랑스의 국가 투자계획으로 3차에 걸쳐 총 8억 유로 예산을 지원받을 수 있는 프로그램이다. 프랑스는 고등 기술자를 양성하는 실무 중심의 '국립직업학사' 학위도 신설했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
대학 대전환
  • 25.09.3007:02
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭

    "지금은 한국 대학은 대전환이 절실한 시점입니다. 국가가 명운을 걸고 단기·중기·장기 계획을 세워야 합니다." 오철호 숭실대 행정학과 명예교수는 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학이 AI 시대 글로벌 경쟁에서 뒤처지고 있다는 위기의식이 커지고 있다"면서 이같이 말했다. 그러면서 교육부 규제·등록금 동결·연구 환경 제약·이공계 인재 유출·협업 부족·테뉴어(tenure·종신재직권) 제도까지 한국 대학이 안고

  • 25.09.2607:00
    김진경 "국교위, 정치권이 못 푸는 교육문제 공론화해야"⑨
    김진경 "국교위, 정치권이 못 푸는 교육문제 공론화해야"⑨

    "국가교육위원회(국교위)는 지뢰밭처럼 얽혀 버린 교육 문제를 풀기 위해 이를 공론화하는 일부터 시작해야 합니다." 김진경 전 국가교육회의 의장은 최근 서울 관악구 한 사무실에서 아시아경제와의 인터뷰에서 이처럼 말했다. 국가교육회의는 국가교육위원회 설치를 준비하기 위해 존속했던 대통령 직속 기구로, 국교위가 만들어지면서 자연스럽게 해체했다. 김 전 의장은 2018년부터 임기 마지막까지 국가교육회의 의장을 맡으며

  • 25.09.2606:55
    "기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦
    "기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦

    대한민국 교육의 중장기 비전을 제시해야 하는 국가교육위원회가 방만한 예산지출이 도를 넘었다는 지적이 제기된다. 수천만 원을 들여 워크숍을 진행하고도 이렇다 할 결과물을 내지 못한 것은 물론 텀블러 등 기념품 구입에 1억원이 넘는 혈세를 낭비했다. 26일 아시아경제가 국회 교육위원회 소속 강경숙 조국혁신당 의원실과 함께 요청해 받은 '국교위 예산지출 상세내역서'에 따르면, 국교위는 올 상반기에 총 3차례 워크숍을

  • 25.09.2514:34
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

    국내 주요 기업들이 대학 교육과 입시제도가 산업 현장의 인력 수요를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 창의성과 실무 역량을 갖춘 인재가 충분히 길러지지 못해 졸업생을 현장에 투입하기까지 장기간 재교육이 불가피한 구조가 자리 잡았으며, 이로 인해 청년 고용시장의 미스매칭이 심화되고 기업 경쟁력에도 부담이 가중되고 있다는 것이다. 특히 대학이 창의적 인재를 양성해 기업에 공급해줘야 한다는 요구가 많았다. 30대

  • 25.09.2506:30
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"

    국내 주요 기업들이 대학 졸업생에게 요구하는 인재상은 성적이나 자격증 같은 '스펙'이 아니었다. 기업들은 전문성을 기반으로 창의성과 태도를 함께 갖춘 균형 잡힌 인재를 원하고 있었다. 이와 함께 대학 교육이 여전히 이 같은 요구를 따라가지 못한다는 비판의 목소리를 냈다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 신입사원 채용 과정에서 가장 중요하게

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

