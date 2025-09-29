코오롱생명과학, TG-C '세포치료제 유효성 평가법' 국내 특허 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 8개국 등록…TG-C 핵심 성분 분석 기준 마련

코오롱생명과학은 관계사 코오롱티슈진이 개발 중인 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C'(옛 인보사)의 '세포치료제의 유효성 평가 방법'에 대한 특허가 국내에서 등록 결정됐다고 29일 밝혔다.

서울 강서구 코오롱생명과학 사옥. 코오롱생명과학

AD

이번 특허는 코오롱생명과학과 코오롱티슈진이 공동 출원했다. 미국, 일본, 중국, 호주, 홍콩, 싱가포르, 캐나다 등 해외에 이어 국내에서도 등록이 결정되며, TG-C의 지적재산권 보호 범위가 한층 확대됐다는 평가다.

TG-C는 두 가지 성분으로 구성된 세포유전자치료제다. 동종연골 유래 연골세포인 1액과 방사선 조사한 'TGF-β1'(염증억제 및 연골성분 생성 촉진인자 유전자) 도입 형질전환 세포인 2액을 3대 1 비율로 혼합해 무릎 관절강 내에 주사하는 방식으로 투여된다. 이를 통해 관절의 염증을 억제함으로써 통증을 완화하고 관절 기능 및 구조 개선에 기여한다.

특허의 핵심은 TG-C의 유효성과 품질을 정량적으로 평가할 수 있는 기준을 확립했다는 것이다. 2액의 형질전환 세포에서 분비되는 TGF-β1과 1액의 연골세포에서 생성되는 'TSP-1'(다기능성 단백으로 면역 항상성 유지에 관여)의 발현량을 핵심 유효성 평가 지표로 삼았다. 이들 성분이 일정 수준 이상 발현되면 생산된 치료제의 치료 효과가 균일하게 유지됨을 확인할 수 있다.

이번 특허를 기반으로 TG-C는 과학적 근거 및 객관적 평가 기준을 한층 강화하게 됐다. 이는 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고 기술적 입지를 더욱 견고히 하는 발판이 될 것으로 기대된다.





AD

김선진 코오롱생명과학 대표이사는 "이번 국내 특허 등록은 TG-C의 객관적 유효성을 검증할 수 있는 중요한 토대가 될 것"이라며 "현재 글로벌 임상과 허가 준비에도 박차를 가하는 만큼, 환자들에게 더 나은 치료 대안을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>