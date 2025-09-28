부산과학기술자문단, 부산진구민 대상 AI 교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령층 맞춤형 실습 중심 강의



생활 속 AI 활용 역량 강화

부산과학기술자문단(단장 장종욱, 동의대 교수)은 부산진구와 공동 주관으로 지난 24일부터 26일까지 부산진구청 정보화교육실에서 '부산진구민을 위한 인공지능(AI) 이해와 활용 교육'을 실시했다.

부산과학기술자문단이 부산진구민 대상 AI 교육을 실시했다. 동의대 제공

AD

이번 교육은 시민들의 AI 기술 이해도를 높이고 활용 역량을 높이고자 마련됐으며 특히 고령층을 위한 일상생활의 편의 서비스 맞춤형 강의로 진행됐다.

강의는 부산과학기술자문단 소속의 장시웅 교수(동의대 컴퓨터공학과)가 맡아 ▲AI 개념과 원리 ▲프롬프트 작성법 ▲생성형 AI 활용(글쓰기·그림·영상·음악) ▲유튜브 숏폼 제작 ▲업무 적용 사례 ▲AI 윤리와 미래 전망 등의 내용을 실습 위주로 교육해 참여자들의 만족도를 높였다.

부산과학기술자문단 구경열 후원단장은 "강좌가 조기에 마감되는 등 인공지능에 대한 어르신들의 관심이 높았다"면서 "앞으로도 지자체와 유관 기관들과 협력해 부산 지역의 과학기술 저변 확대와 활성화에 박차를 가하겠다"고 말했다.





AD

부산과학기술자문단은 지난 6월 지역의 은퇴 교수들과 독지가들이 부산의 과학·기술 분야 경쟁력 강화를 위해 설립된 단체로 지식 공유와 미래 세대 육성, 네트워크 형성, 사회 기여를 핵심 가치로 삼고 지역의 젊은 공학도 양성과 산업 경쟁력을 끌어올리기 위한 다양한 활동과 시민 대상 교육 프로그램을 운영하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>