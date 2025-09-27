"불꽃축제 100만명 몰린다"…서울시, '교통·안전 총력전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰·소방·자치구·주최사와 함께 종합대책

“‘시민 안전 최우선’ 원칙 끝까지 지키겠다”

올해로 21회를 맞은 '2025 서울세계불꽃축제'가 27일 오후 서울 여의도 한강공원 일대에서 열린다. 서울시는 약 100만 명의 관람객이 몰릴 것으로 예상하고, 경찰·소방·자치구·주최사와 함께 종합대책을 마련했다.

서울 하늘 밝히는 '2024 서울세계불꽃축제' 사진제공= 연합뉴스

우선 교통 통제가 크게 강화된다. 여의동로(마포대교 남단~63빌딩 앞)는 오후 2시부터 밤 10시까지 전면 통제되며, 이 구간을 지나는 버스 19개 노선은 우회 운행한다.

불꽃 명당으로 꼽히는 한강대교에서는 오후 4시부터 9시까지 버스 15개 노선이 정차하지 않고 통과하며, 택시 승하차도 전면 금지된다. 행사 종료 직후에는 여의도환승센터·여의도역·여의나루역을 경유하는 26개 노선이 집중 배차된다.

지하철도 증편 운행된다. 5호선은 18회, 9호선은 62회 추가 운행하며, 가장 가까운 여의나루역은 혼잡 시 무정차 통과하거나 출입구가 폐쇄될 수 있다. 이에 따라 관람객들은 여의도역, 마포역, 샛강역 등 인근 역을 활용하는 것이 권장된다.

행사장 주변 17개 역사에는 평소보다 네 배 이상 많은 306명의 안전요원이 배치돼 승강장 질서 유지와 동선 안내를 맡는다.

현장 안전 조치도 확대한다. 여의도·이촌 한강공원에 임시 화장실 90동과 쓰레기 수거시설이 마련되고, 종합안내소 2곳과 응급의료소 6곳이 운영된다. 소방·구급차와 의료 인력, 순찰선 37척도 배치된다. 서울경찰청은 행사장 주변에 안전펜스를 설치하고 강변북로·올림픽대로에 교통순찰대를 집중 배치한다.

자치경찰위원회와 행정안전부도 합동으로 사전 점검을 마쳤으며, 당일에는 재난안전관리본부장이 직접 현장을 순찰하며 병목구간과 안전요원 배치를 점검할 예정이다.

한강버스는 안전사고 예방을 위해 하루 동안 운행을 중단한다. 대신 다자녀 가정 50팀이 초청돼 한강철교 인근에 정박한 버스에서 불꽃을 관람할 수 있다. 또한 노들섬은 '서울불꽃동행섬'으로 지정돼 문화 소외계층 가족에게만 개방된다.

시는 공공자전거 따릉이와 민간 전동킥보드 등 개인형 이동장치의 대여·반납도 행사장 일대에서 일시 중단했다. 불법 주·정차 단속 역시 여의도와 인근 교량, 이촌·노량진 일대 도로까지 확대해 혼잡을 최소화한다.

서울시 관계자는 "서울세계불꽃축제는 세계적으로 사랑받는 대표 축제이자 동시에 초대형 인파가 몰리는 행사인 만큼, '시민 안전 최우선' 원칙을 끝까지 지키겠다"며 "관람객들도 대중교통을 적극 활용하고 안전 안내에 협조해 달라"고 당부했다.





올해 불꽃축제는 '함께하는 빛, 하나가 되다(Light Up Together)'라는 주제로 한국·이탈리아·캐나다 3개국이 참여한다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

