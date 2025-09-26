이준석 "'김건희 재판' 증인 참석하겠다…궁금증에 성실히 답할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"참석 위해 최대한 노력"



이준석 개혁신당 대표. 김현민 기자

이준석 개혁신당 대표가 자본시장법·정치자금법 위반 등의 혐의로 구속기소 된 김건희 여사의 재판에 증인으로 참석할 수 있도록 최대한 노력하겠다는 입장을 전했다.

이 대표는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국정감사와 일정이 겹치는 상황이나 물리적으로 출석이 어려운 경우를 제외하고는 최대한 참석할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 "재판부가 전 영부인 김건희 여사 관련 재판에서 제 증언이 필요하다고 판단한 것으로 알고 있다"며 "그동안 그래왔듯이 사실 관계에 따라 아는 것은 정확하게, 그리고 모르는 것은 모른다고 재판부의 궁금증에 성실히 답변드리겠다"고 말했다.

그러면서 "재판정에서 증언하는 것은 저에게도 처음 있는 일입니다만, 살아가면서 이런 경험도 하게 되네요"라고 전했다.

김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹과 공천개입 의혹 등을 심리하는 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 다음 달 윤상현 국민의힘 의원과 이준석 대표, '명태균 게이트' 최초 제보자인 강혜경 씨 등을 증인으로 부르기로 했다.





재판부는 윤상현 의원·이준석 대표가 증인으로 법정에 나올지 모르겠다고 의문을 표했으나, 이 대표가 적극적인 참석 의사를 밝히면서 우려를 덜었다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

