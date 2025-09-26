GS건설, 자이 입주민 전용 '큐레이션 전자도서관' 도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소장·구독 혼합형 전자도서관 서비스 제공

GS건설이 교보문고와 협업해 자이 아파트 입주민들을 위해 소장형과 구독형을 결합한 혼합형 전자도서관 서비스를 선보인다고 26일 밝혔다.

기존 아파트 전자도서관은 주로 소장형(구매형) 방식으로 운영돼 도서 보유 권수를 초과하면 예약이나 대기를 해야 하는 불편이 있었다. 자이에 도입한 혼합형 모델은 소장형에 구독형(대여형)을 결합해, 인기 도서나 신간은 구독 방식을 통해 즉시 열람이 가능하다. 자이 입주민 전용 애플리케이션 '자이홈(Xi Home)'에서 무료로 이용 가능하다.

GS건설이 자이홈을 통해 열람이 가능한 교보문고 전자도서관 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 단순한 전자책 열람을 넘어 큐레이션 기능도 지원한다. 단지 내 도서관에서 제공해온 입주민 맞춤형 추천 서비스를 모바일로 확장한 것으로, 신작·베스트셀러 중심으로 입주민 관심사와 연령, 생활 패턴에 맞춘 독서 추천을 제공한다.

교보문고의 국내 최대 전자도서관 인프라도 강점이다. 교보문고는 현재 4800여곳의 전자도서관 운영 경험과 국내 최대 전자도서관 전용 40만 종류의 콘텐츠를 확보, 매월 신간을 업데이트하는 등 차별화된 콘텐츠를 제공하고 있다.





GS건설 관계자는 "이번 큐레이션 전자도서관 서비스는 입주민이 집 안에서도 편안하게 수준 높은 독서 환경을 누릴 수 있도록 만든 차별화된 시도"라며 "앞으로도 자이는 단순한 주거 공간을 넘어 생활 전반에서 영감을 주는 브랜드 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





