함평군, 추석 앞두고 병문안 문화개선 캠페인 운영

전남 함평군은 추석 연휴를 앞두고 감염병 예방과 안전한 병문안 문화 확산을 위해 '병문안 문화개선 캠페인 주간'을 운영한다고 26일 밝혔다.
군은 오는 29일부터 다음 달 10일까지 캠페인을 펼치며 의료기관 현장 점검과 홍보 활동을 병행한다. 코로나19 등 감염병 위험이 여전히 존재하는 상황에서 불필요한 병문안 자제와 안전 수칙 준수를 강조한다.
캠페인에서는 ▲병문안 장소 관리 ▲손소독제 비치 여부 ▲면회객 동선 통제 등 병문안 시스템을 점검하고, '확인하기, 자제하기, 지켜주기' 등 병문안 3대 실천 수칙을 담은 홍보 포스터와 안내문을 배부했다.
군 보건소는 지난 22일부터 함평성심병원, 함평공립요양병원, 국군함평병원 등 관내 병원급 의료기관을 순회하며 건강한 병문안 문화 정착에 앞장서고 있다.
군은 캠페인 기간을 중점으로 의료기관 내 홍보뿐 아니라 사회 관계망 서비스(SNS), 전광판 등 다양한 매체를 통해 안전한 병문안 문화 정착을 지속적으로 안내할 계획이다.
이상익 군수는 "병문안은 환자를 위한 마음이지만, 잘못된 방식은 감염병 전파의 통로가 될 수 있다"며 "군민 모두가 병문안 문화를 바르게 실천해 안전한 의료환경을 만드는 데 함께해주시길 바란다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
