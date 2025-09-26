동두천시, 청년창업지원센터 입주기업에 사업화 자금 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 청년 창업자의 안정적 정착과 성장을 돕기 위해 청년창업지원센터 입주기업 12곳을 대상으로 기업당 250만원씩 총 3000만원의 사업화 자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

박형덕 동두천시장(가운데)이 지난 25일 청년 창업자의 안정적 정착과 성장을 돕기 위해 청년창업지원센터 입주기업 사업화 자금 지원금 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

이번 지원은 청년 창업가의 초기 경영 부담을 덜고, 사업화 과정에 필요한 자금을 뒷받침하기 위해 마련됐다. 시는 우선 1차 대상 기업으로 ▲청년카페 브나야 ▲밀러라벨 ▲벧엘 주식회사 ▲태극기 그리자 등 4곳을 선정해 자금을 전달했으며, 순차적으로 나머지 입주기업에도 지원을 이어갈 예정이다.

박형덕 시장은 "청년 창업기업은 지역의 미래 성장 동력이자 청년 일자리 창출의 핵심"이라며 "앞으로도 창업 초기 단계의 어려움을 해소할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





시는 앞으로도 청년창업지원센터를 중심으로 창업 교육, 멘토링, 판로 개척 등 맞춤형 프로그램을 운영해 청년 기업의 성장을 체계적으로 지원할 계획이다.





